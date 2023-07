Dentro del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) la doctora María del Carmen Muñoz Mora señaló que enfrenta acoso laboral y sexual, lo que desencadenó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por temer atentados contra su vida como represalias por señalar los atropellos de los que señala es objeto.



Narró que durante 17 años se ha desempeñado como médico general de servicios preventivos y desde el 2010 sufre actos de abuso como acoso sexual.





Indicó que desde el momento en el que se negó a acceder a las presuntas insinuaciones sexuales, comenzó un acoso laboral constante y que ha continuado a la fecha.





En su declaración expresó que el actual director del Hospital de Pemex, Emmanuelle Rhoman Montiel Cerón, y el jefe regional del área de medicina del trabajo, Francisco de Paula Rafael Luengas, estarían cometiendo la presunta intimidación laboral.

Trabajadora del Hospital Regional de Pemex denuncia presunto acoso laboral







Señala que por no ser parte de una presunta red de corrupción para favorecer a jefes ha sido sujeta a investigaciones internas en repetidas ocasiones, pues la señalan de agresiva, desacato y hasta presunto daño patrimonial.







Asegura que atreverse a denunciar los abusos que señala se cometen en el hospital también es motivo para que sea hostigada e incluso otras compañeras de trabajo por intereses personal habrían atestiguado en su contra.







Aunque son constantes las investigaciones ordenadas por sus jefes en su contra y que generaron las denominadas suspensiones disciplinarias, mencionó que la más reciente fue el mes pasado y durante ocho días estuvo sin poderse presentar a trabajar y sin goce de sus prestaciones laborales.





Durante ese periodo de la denominada suspensión disciplinaria, su padre enfermó y le fue negada la atención médica y falleció.





Destaca que esta próxima a su jubilación y busca que ya no se sigan cometiendo este tipo de atropellos laborales y contra los derechos humanos, por lo que exhortó a más trabajadores que también estén sufriendo este tipo de situaciones a que denuncien.







Por los hechos señalados indicó que existe la carpeta de investigación ante la FGR FED/VER/PRICA/0001601/2023 por la intimidación laboral que señala ha enfrentado.





Resaltó que ya se tenían antecedentes con denuncias en instancias federales e incluso la Dirección de los servicios de salud de Pemex tiene conocimiento pero no resuelve nada a su favor.

