Toman primaria en Cotaxtla por falta de maestros 

La primaria federal “Cotaxtla”, ubicada en la cabecera municipal del mismo municipio, fue tomada este miércoles 5 de octubre por padres de familia, debido a la falta de docentes desde hace más de 20 días.

A decir de los quejosos, desde hace más de 20 días dejaron de impartirse clases en el primer y segundo grado, ya que los maestros fueron cambiados de plantel educativo; y a pesar de la solicitud a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la dependencia estatal sigue sin mandar maestros.

“Se maneja un maestro por dos grupos, y el grupo que está afectado, pues el de primero y segundo, la directora (Mireya Gamboa) nos ha apoyado en meter oficios, pero ella nos comentó que ya no es cuestión de ella sino de la SEV que no ha mandado al maestro, exigimos más que nada, que si ellos pueden o tienen un maestro que pueda sustituir al que aún no llega, pues estaría bien, esa es nuestra problemática, qué los niños no tienen maestro, y la maestra que teníamos en curso ya se fue, porque tuvo su cambio y ya se fue para otra escuela”, mencionó la señora Teresa.

Te puede interesar:

Al momento, la primaria federal cuenta con una matrícula de 49 niños; sin embargo, señalan que debido a esta problemática, algunos padres de familia han decidido cambiar a sus pequeños de escuela, situación que de continuar, podría ocasionar el cierre del plantel educativo.

“No se nos hace justo que otros tengan maestro y nosotros no tengamos maestro. Esa es la problemática que tenemos nosotros en la escuela y por la cual decidimos cerrarla, porque ya son casi 20 días sin maestro, de hecho ya unos, creo que son dos padres de familia que ya movieron a sus hijos para otra escuela”, culminó.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ