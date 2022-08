Titular del IMSS Veracruz visitó Unidades Médicas y Administrativas

Titular del IMSS Veracruz Norte visitó Unidades Médicas y Administrativas de Poza Rica y Martínez de la Torre

La representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, doctora María de Lourdes Carranza Bernal, llevó a cabo una gira por Poza Rica de Hidalgo y Martínez de la Torre, en la cual encabezó reuniones de trabajo, presentaciones de resultados y supervisión de los procesos médicos y administrativos de las Unidades Médicas y de las Subdelegaciones, con el objetivo de eficientar la atención a los derechohabientes.

Para tal efecto, se concretaron mesas de trabajo para el análisis de indicadores, presupuesto, recursos humanos y de capitales constitutivos, en las que participaron los comités de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 24 de Poza Rica, No. 26 de Tuxpan de Rodríguez Cano, No. 28 de Martínez de la Torre y de sus respectivas Subdelegaciones.

“El propósito de realizar este tipo de visitas, es para revisar cómo se desarrollan los programas y estrategias institucionales, además de observar sus resultados, los cuales impactan directamente en la salud, así como en las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores y sus familias”, subrayó la doctora Carranza Bernal.

Asimismo, dijo: “dichas acciones, forman parte de la evaluación integral que se ejecutan a cada uno de los procesos por área de responsabilidad”.

Durante la supervisión estuvieron presentes los titulares y encargados de las jefaturas de Prestaciones Médicas, Finanzas, Servicios Administrativos, Desarrollo de Personal y de Afiliación Cobranza.

