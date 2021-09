TEV ratifica a Lizzette Álvarez Vera como presidenta electa de Alvarado

Este 21 de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratificó por unanimidad el triunfo de la coalición “Juntos haremos historia” en Alvarado. Así lo dio a conocer Lizzette Álvarez Vera, presidenta electa del municipio de Alvarado.

“Hoy ganó una vez más la participación ciudadana y en el futuro ganarán otras generaciones comprometidas con el desarrollo de Alvarado“, dijo en un video.

La presidenta electa reiteró sus promesas de campaña, pues aseguró que no cree que la administración pública sea una herencia que se comparta en familia, sino la oportunidad de servir a las más legítimas aspiraciones de todos los alvaradeños.

Álvarez Vera gradeció a todas las personas que le dieron su confianza, además, pidió a quienes no se la brindaron, que la dejen trabajar para demostrar su capacidad.



“Gracias al tribunal electoral por dar voz a todas las expresiones y en el ejercicio de sus funciones, demostrar jurídicamente que no existe vulnerabilidad al proceso y dar certeza a la elección que me permita ser alcaldesa de Alvarado para el próximo periodo de gobierno”, dijo.

Se dijo muy feliz y lista para asumir con honor el encargo más importante que puede tener un alvaradeño, que es servir al municipio.

