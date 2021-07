Una mujer, acompañada de un grupo de personas, bloqueó este lunes la calle Enríquez, frente a palacio de gobierno en Xalapa, para pedir a las autoridades de seguridad su intervención ante la supuesta violencia física y psicológica que vive a manos de su expareja.

La denunciante dijo a los medios de comunicación presentes que teme por su vida y la de sus hijos, ya que su pareja sentimental supuestamente la tiene amenazada.

“Ya me cansé, la Fiscalía General del Estado no atiende mi denuncia, no puedo salir a la calle libremente por miedo a que me pueda hacer algo”, dijo la mujer mientras cargaba una cartulina con un mensaje y una fotografía en la que se le ve lastimada.

“Tengo miedo que me mate mi expareja”; mujer pide ayuda de autoridades

La mujer, madre de tres hijos, pide a las autoridades de seguridad que atiendan su caso y le brinden protección a ella, sus hijos y a su familia. Están separados desde hace 5 años, dijo, y ante la FGE pesa una denuncia por las amenazas, mismas que presuntamente no ha prosperado.

