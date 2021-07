Al ser la entrada y un referente para la zona de Los Tuxtlas, la próxima administración municipal de Ángel R. Cabada se distinguirá por ser un proyecto de transformación real, transparente, seguro, generador de empleos y de grandes atractivos, dignos de una urbe de primer nivel afirmó durante su visita por El Dictamen, el presidente municipal electo, Julio César García Machucho.

“Quiero una imagen diferente, para que cuando ustedes lleguen a Cabada digan: “En este pueblo yo quiero vivir”. Limpieza, como le vamos a meter mucho al turismo, imagen y seguridad, que es lo principal para que nos vayan a visitar”.

“Tenemos todo, pero hay que trabajar. Cabada lo tenemos que transformar y tiene que sonar. Cuando diga: voy hacia el sur. Voy a Cabada, ese es mi objetivo”.

Acompañado del licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General del Decano de la Prensa Nacional, el presidente municipal electo aseguró que trabajará por eliminar esa mala imagen de corrupción que traen consigo muchos políticos de la zona.

Tenemos que transformar a Ángel R. Cabada: Julio César García

Asimismo, se esforzará por mejorar y pavimentar los tramos carreteros que comunican a su municipio con las comunidades, pues estas son de terracería e incluso, personas han perdido la vida en espera de ser trasladados a hospitales ubicados hasta la ciudad de Lerdo de Tejada, principalmente en época de lluvias.

De la misma manera, buscará las condiciones para generar fuentes de empleo, haciendo uso de su visión empresarial en beneficio de cada comunidad e invitando a sus colegas de la iniciativa privada para lograrlo.

Explicó que la principal actividad económica de Ángel R. Cabada se basa en la ganadería, así como en la siembra y producción de caña, sin embargo, considera que hay potencial para crecer más, para ello ya se contempla la apertura de un nuevo ingenio.

“Ya nada más queda un ingenio, se va a abrir otro ingenio, pero creo que se va a dedicar a alimentos que va a producir y alcohol, pero ya la caña ya no es bien pagada, ya por ahí hay monopolios, entonces, hay que generar otro tipo de empleo, hay que darles idea a las personas”.

Así también, pretende que esta zona se abra a nuevos giros como la industria del calzado, de cinturones, bolsos; así también en el rubro turístico para atraer visitas nacionales y extranjeras, pues se cuenta con hermosas cascadas, ríos, balnearios, bellos paisajes, montaña y están rodeados de naturaleza, por lo que estará fomentando el ecoturismo y actividades al aire libre.

Consideró que sí es posible hacer realidad estos proyectos, con trabajo capacitación, voluntad, pues es por ello, que, apegado a los principios partidistas de MORENA, bandera que le dio la oportunidad de contender por este cargo que desempeñará a partir del 1 de enero del 2022, será una realidad.

“Porque es el partido más fuerte que tenemos allá. Él trae los principios de no robar, no mentir, no traicionar, entonces, vamos a cumplirlos”.

Proveniente de la cultura del esfuerzo

El empresario llantero mencionó que es la primera vez que tiene relación con la política y recordó que comenzó su actividad comercial desde abajo, vendiendo 12 llantas, posteriormente, fue creciendo su negocio hasta la fecha, en donde cuenta ya con seis sucursales distribuidas en ciudades como: San Andrés, Catemaco, Alvarado, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.

“Al final decidí entrar (A la política) para cambiar mentalidades, poner todo mi conocimiento, las ganas de ver crecer mi pueblo”.

Por tal motivo, se dijo convencido de que en esta nueva gestión municipal preparará a más personas a que se involucren en el emprendedurismo, brindándoles las herramientas para lograrlo, pues ello favorecerá a reactivar la economía y a crear más empleos.

Por otro lado, aseguró que habrá controles, evaluaciones y auditorías en su administración, a fin de dar los mejores resultados a la ciudadanía.

El alcalde morenista electo agradeció la confianza y apoyo de quienes le dieron el voto y la oportunidad para quienes no lo hicieron, pues asegura que a Ángel R. Cabada ya le urgía un cambio y terminar con los cacicazgos.

“Ya mi gente ya quería un cambio y principalmente paciencia. Todavía no llegamos” dijo el entrevistado.

Finalmente, agradeció a El Dictamen por compartir su baluarte histórico y periodístico; así también, por abrirle sus puertas y permitirle llegar con su proyecto a un sinnúmero de personas a través de sus páginas.

