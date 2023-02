Para finales del 2023, quedará listo el templo satánico que se está construyendo en el municipio de Catemaco, dijo el brujo mayor, Enrique Marthen Berdón.

“La iglesia está planeada finalizar para fin de año, pero se va a usar la pared donde va a ser el escenario ya va a estar terminada y se va a usar para que la gente vea que se está construyendo, y se va a usar esa parte”, comentó.

El entrevistado aseguró que se trata de un proyecto que se va construyendo poco a poco, con las aportaciones de personas que simpatizan con Lucifer y los rituales satánicos.

“Hay gente que está aportando dinero, materiales, varillas, cemento, grava”, comentó.

A la fecha se han gastado alrededor de 800 mil pesos, y se estima que el templo tenga una dimensión de 20 metros de ancho, por 20 metros de largo, donde se podría albergar hasta unas 400 personas paradas.

El estimado al proyecto que se está realizando por los ingenieros y arquitectos, se considera que el gasto total, será de 4 millones 800 mil pesos.

El entrevistado aseguró que se tienen incluso donativos nacionales y extranjeros.

El brujo mayor, Enrique Marthen Berdón

Templo satánico en Catemaco, estará listo a finales del año: Brujo Mayor Enrique Marthen

“Sí efectivamente hay gente que está aportando dinero, aunque no se encuentre en el estado de Veracruz o el país, hay gente que cree en esto, de Camboya, aunque no tenemos el idioma, España, Francia, de diferentes lugares y que están relacionados con el esoterismo y que han estado haciendo donaciones”, comentó.

Destacó que las donaciones van desde los 500 pesos a los mil pesos, hasta 2 mil pesos, siendo la mayor aportación alrededor de 5 mil pesos.

Incluso existen algunos personajes de la política actual que han estado apoyando.

Destacó que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante las firmas que se han juntado de la sociedad civil, para cancelar la construcción del templo satánico.

“Si han estado haciendo la recolección de firmas y cuando las entregaron eran 26 mil y fracción, después vi que iban 28, y ya después ya no me he metido para ver cuantas iban, pero alguna notificación que diga haber Enrique Marthen, necesitas parar esta obra, da por finalizado esto, porque la misma ley ampara en el artículo 24, que nos dice que tenemos libertad de culto, podemos creer en lo que quieran, siempre y cuando nosotros no interfieran en dañar a alguien o afectarlo de alguna forma”, comentó.

Enrique Marthen Berdón, dijo que cuenta con una asociación sin fines de lucro que se llama Museo y Centro Ceremonial “El Ahijado”, donde se cuenta con una cueva de Lucifer, que tiene una figura de dos metros y 50 centímetros.

Ahí también se tiene un temazcal, donde se realiza la misa negra, y ahorita se le está agregando otras cosas.

Para ello se tramitan los permisos necesarios para poder operar.

Una vez que este construido el templo, se verá que procede de manera fiscal.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ