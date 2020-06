Durante su visita a Coatzacoalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se detuvo un momento para decirle a los deudos de la masacre en Caballo Blanco, que la “justicia llegará, tarde pero va a llegar”.

Indicó que se investigará y se hará justicia para las víctimas del ataque a un centro nocturno el pasado 27 de agosto del 2019, donde más de 30 personas perdieron la vida al incendiarse el lugar en el municipio de Coatzacoalcos.

Señaló “tiene que haber justicia, debe de haber justicia, la justicia, puede ser que tarde pero va a llegar”.

Una de las madres de las víctimas en la masacre indicó que ni la Federación ni el Gobierno del Estado les ha brindado apoyo económico ni legal, por lo cual sus nietos podrían quedar en desamparo tras el asesinato de su hija en el centro nocturno.

El presidente fue cuestionado por la madre de una víctima quien indicó que si las autoridades no van a esclarecer el caso no le interesa saber de avances del gobierno, decenas de familias luchas porque exista una indemnización a los menores, que no los dejen en el desamparo, que los apoyen con becas debido a que quedaron huérfanos.

El año pasado, el gobierno del estado se comprometió con los deudos que los hijos recibirían becas, así como apoyo legal, sin embargo, no hubo respuesta.

La mujer le indicó: “quiero saber dónde está su pueblo en este momento, dónde está su dolor, yo soy el pueblo, yo he sufrido por el pueblo porque a mí me mataron a mi hija”.

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) reinició las investigaciones en el bar Caballo Blanco, sitio acordonado por autoridades después de que por meses permaneció cerrado.

