Xalapa, Ver.- Las clases presenciales en el jardín de niños “Carlos Rodríguez Méndez”, ubicado en el municipio de Naolinco, están suspendidas hasta que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acuda a realizar peritajes por los atracos cometidos en últimos días.

El plantel se encuentra sobre el callejón Aldama, en el centro de Naolinco de Victoria, un municipio localizado a 45 kilómetros de la capital de Veracruz. En los últimos tres años, el jardín de niños “Carlos Rodríguez Méndez” ha sido saqueado en cuatro ocasiones.

Los delincuentes han robado impresoras, proyectores, computadoras portátiles, bocinas y, en el más reciente atraco, el pasado domingo 19 de septiembre, destrozaron puertas, ventanas y hasta el portón principal.

La directora del preescolar, María Elena Becerra García, denunció que los ladrones retiraron las chapas de las puertas de todos los salones y de la bodega extrajeron una podadora, dos amplificadores, una grabadora y una bocina.

“La primera vez se llevaron una impresora, un cañón, dos laptops, una bocina. En la segunda vez se llevaron otra bocina. La tercera vez ya solamente una bocina pequeña que había en uno de los salones de las maestras y esta vez sí rompieron la reja de la entrada con violencia”, expresó.

Mientras que en las oficinas de la Dirección se robaron una cafetera, una enmicadora y dos termómetros digitales que acababan de adquirirse para el regreso a clases presenciales, el pasado 30 de agosto.

“Apenas habíamos reanudado clases presenciales, dos veces por semana, y apenas estábamos ocupándolos (termómetros) porque estábamos llevando a cabo las medidas sanitarias”, añadió.

Becerra García indicó que el monto total de los daños ocasionados durante el último incidente supera los 15 mil pesos por lo que fue presentada la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Suspenden clases en kínder de Naolinco por constantes robos

“Me mandaron a Servicios Periciales para que en ese momento me asignaran un perito, fui pero la señorita me dijo que en ese momento no había perito disponible y que tardaría de uno a tres días en asignarlo”, lamentó. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

