Suspenden a 3 elementos de SSP presuntamente involucrados en robo a transporte en Puebla

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que ordenó la suspensión de los tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) involucrados en el presunto robo de un transporte de carga en el estado de Puebla.



En conferencia de prensa, dijo que ordenó además al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, colaborar con la Fiscalía de ese estado a fin de esclarecer los hechos.



Además, iniciar una investigación interna y administrativo contra Alan “N” por faltar a principios de la SSP, no acatar los llamados a un comportamiento y honesto y de apego a protocolos.



Así como brindar información a la Fiscalía General de Veracruz que investiga un ataque del elemento contra uno de sus compañeros.



García Jiménez insistió en que “por algunos elementos que desatienden las instrucciones no vamos a arrastrar a toda una corporación que tratamos de limpiar”.

Te puede interesar:



“No me he corrompido, no me he enriquecido como lo hicieron mis antecesores, no me pesto a cochupos o moches y no tenemos pactos con la delincuencia, por lo tanto tengo la autoridad moral para llamar a los colaboradores de este gobierno a conducirse bajo los principios de la cuarta transformación”.



Y advirtió que “quien no lo entienda así pagará más pronto que tarde las consecuencias de sus actos, en este gobierno no se solapará a nadie”.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ