Suplantan identidad de Anilú Ingram en Facebook

Desde su cuenta de Twitter, la diputada local, Anilú Ingram Vallines, advirtió a usuarios que no se dejen engañar por una presunta cuenta de Facebook a su nombre, la cual ofrece una remuneración económica tras realizar algunas instrucciones.

En ese sentido, solicitó a las personas que no sé dejaran engañar por este perfil falso y aclaró que, solo cuenta con una Fan Page, la cual está autentificada por la misma red social.

“Quiénes me siguen saben que jamás me conduzco de esa manera, ya estoy tomando cartas en el asunto pues la suplantación de identidad es un delito, solo les pido que no hagan caso a esa gente ociosa y malintencionada, que solo busca dañar, en lugar de sumar en pro de Veracruz”, destacó.

La veracruzana puntualizó qué en la red social Facebook, su cuenta oficial es Anilú.Ingram, la cual se encuentra autentificada con una paloma azul a la derecha del nombre.

De la misma manera aclaró que, en ninguna ocasión dentro de su larga trayectoria como funcionaria pública ha invitado a los ciudadanos a participar en actividades como la que esta página apócrifa solicita; en cambio, son evidentes las actividades que ella promueve en sus redes sociales, cómo los apoyos a madres solteras, jóvenes estudiantes y empresarios emprendedores.

