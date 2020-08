Supervisa titular de la Oficina de Representación Veracruz Norte unidades médicas, esto al estar de visita por el norte de la entidad veracruzana, María de Lourdes Carranza Bernal, quien también supervisó las oficinas administrativas y prestaciones sociales.

“El IMSS implementó estrategias para atender a los pacientes, de acuerdo a los protocolos del Plan Estratégico ante la emergencia sanitaria, lo que ha permitido brindar la atención médica de manera oportuna a la derechohabiencia”, comentó.

Se instalaron filtros en los accesos a los hospitales, con toma de temperatura y distribución de alcohol gel; se reconvirtieron áreas para hospitalización con camas y tomas de oxígeno; y se acondicionaron y aislaron áreas de Triage COVID-19, detalló.

Se contrató a personal médico y de enfermería, a quienes se capacitó al cien por ciento sobre el uso de Equipo de Protección Personal, y en el manejo de algoritmos para el tratamiento de pacientes.

En Tuxpán de Rodríguez Cano, visitó el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 26 y el Centro de Seguridad Social (CSS); en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, recorrió la Subdelegación, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73 y el Hospital General de Zona (HGZ) No 24.

En las unidades médicas recorrió los servicios que tienen la tarea de atender a los pacientes infectados de COVID-19, así como las áreas que dan continuidad a la atención de los programas prioritarios.

Dichas acciones permitieron evitar saturación de hospitales, y una atención oportuna a los afectados e identificados como sospechosos de enfermedades respiratorias.

En las oficinas administrativas de la Subdelegación de Poza Rica, la titular de la Oficina de Representación revisó los procesos de afiliación y cobranza, y constató los resultados de la operación.

En el CSS en Tuxpan, inspeccionó las instalaciones donde se imparten cursos y talleres a la población derechohabiente y no derechohabiente, quienes tienen la oportunidad de aprender un oficio que redunde en la economía familiar.

