Sujeto le avienta agua hirviendo a su expareja, le genera graves quemaduras

Xalapa, Ver.- Nuevamente se registró una agresión a una mujer, ahora en el municipio de Ángel R. Cabada, en donde una mujer sufrió graves quemaduras en su cuerpo luego de que su expareja le aventara agua hirviendo.

La afectada denunció ante las autoridades correspondientes que su expareja, Leonardo Rafael Solís Fray le aventó agua caliente, generándole graves quemaduras en su cuerpo.

Por ello, pidió a las autoridades actúen de manera rápida, pues teme perder la vida al tener el valor de denunciar a su agresor.

“El hombre con el que vivía nos agredió a mí y a mi hijo. Me fui hasta San Andrés Tuxtla a denunciar a esta persona hasta ahora no han hecho nada. Ayer me tiró líquido hirviendo, mi niño asustado salió corriendo solito para cruzar la carretera a buscar ayuda.

Tengo orden de protección por la policía municipal, ¿dónde está esa ayuda?, ¿qué? ¿tengo que esperar a que ese hombre me mate y dejar huérfano a mi pequeño de 9 años?”, preguntó Gladys.

Este caso se suma al de las dos mujeres que han sido brutalmente agredidas, una en Colipa, a quien otra mujer le lanzó ácido en el rostro; y, el de Nanchital, en donde un hombre le lanzó aceite hirviendo a su pareja en la espalda.



