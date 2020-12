Las políticas de seguridad y carencias en México orillan que a sólo uno de cada 10 asesinatos se castigue; en el país hay poca policía, indicó el abogado Gilberto Farías Morales

En México, la impunidad en los casos de homicidios dolosos está cerrando este 2020 con cifras muy alarmantes, donde sólo uno de cada 10 casos se resolvió, dijo Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

Hay deficiencia en la calidad de la investigación por parte de las policías

El entrevistado aseguró que hay deficiencia en la calidad de la investigación por parte de las policías, es decir, México no cuenta ni con la capacidad humana ni financiera para realizar la investigación de un asesinato y, por ello, muchos quedan en la impunidad.

“En México hay poca policía haciendo investigación y la que hay está muy burocratizada, pues corresponde a los fiscales ordenar quien o no debe hacerla, no hay capacidad humana ni financiera para la investigación de delitos en nuestro país, las fiscalías y los policías están rebasadas”, comentó.

Así como hay policías buenos, hay otros en las calles extorsionando a la gente

El jurisconsulto Gilberto Farías Morales aseguró que la realidad es cruda, pero es la realidad, así como hay policías buenos y honestos, existen otros que están en las calles y extorsionan a la gente.

“No cree en ellos la gente, no denuncia por corrupción, piensa que si lo hace no pasa nada, el policía aún no entiende el significado y la responsabilidad de lo que es portar el uniforme, mientras esto no suceda no habrá resultado en las investigaciones”, comentó.

Sólo uno de cada 10 asesinatos se castiga en México

Agregó que “el gobierno federal, los gobernadores y alcaldes deberán ser más responsables e invertir más en este rubro, no hay proyectos de gobierno en materia de seguridad, las investigaciones deben ser un trabajo en equipo, en donde cada quien aporte y haga lo que le corresponde, en este tema no vemos políticas públicas coherentes, si bien es cierto que vemos programas sociales, no vemos estrategias de seguridad pública”.

Farías Morales dijo que con apoyos sociales no se disminuye el índice delincuencial, debido a que la sociedad ha sido penetraba por la delincuencia organizada.

“En estos años hemos visto cómo el crimen organizado realizó campañas mediante entrega de despensas, los regaños, los abrazos y los no balazos no han funcionado. En lo personal, pienso que no debió desaparecer la Policía Judicial Federal, era lo más profesionalizado que teníamos. Para pertenecer a ella se ocupaba como mínimo un grado de licenciatura, además de que esa institución manejaba inteligencia, no sabemos dónde quedaron los más de cuarenta mil elementos que tenía esa corporación”, comentó.

Mientras que la Guardia Nacional son militares en las calles, “por ello creo que mientras haya abandono en las fiscalías y en las policías del país, seguiremos inmersos en esta ola de violencia que constituye para México, la otra pandemia aparte del Covid-19”, concluyó.

