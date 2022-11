Solo se expulsará a dos alumnos del Ilustre por el caso del Clonazepam: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, precisó que solo dos de los siete alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano que se intoxicaron por el consumo de Clonazepam serán expulsados de la institución educativa.



No obstante, Escobar García dijo que se brindará acompañamiento a los dos alumnos a través del Centro de Atención Virtual Psicoemocional para la Comunidad Educativa (CeVAPCE) y se les inscribirá en el bachillerato en línea con la finalidad de que no pierdan sus estudios.



“Decirles que los responsables sí serán expulsados, sin embargo, ojo, porque es muy claro, serán expulsados de este plantel, pero los vamos a ir guiando y recuperar en otro centro escolar, es decir, si nosotros los expulsáramos, los aventaríamos prácticamente a la calle y dejarlos sin estudio, no, hay un acompañamiento, de igual manera padres y madres de familia tiene que firmar, se les va a dar acompañamiento en el CeVAPCE”, agregó.



El funcionario estatal mencionó que los dos alumnos que serán expulsados del Ilustre Instituto Veracruzano no acudieron a practicarse un examen antidoping.



En cuanto a la alumna que se internó en un hospital de la zona conurbada como consecuencia del consumo del Clonazepam, el secretario de Educación de Veracruz destacó que la joven está estable y que se le daría de alta este viernes.

Te puede interesar:



“Acabo de hablar hace una media hora con la mamá, hoy la dan de alta, faltaba una regularización, sin embargo, está estable, está bien y hoy la dan de alta”, añadió.



Zenyazen Roberto Escobar García reiteró que el consumo del Clonazepam por parte de los siete alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano fue posiblemente consecuencia de “un reto”.



Por último, el titular de la SEV recordó que también la Fiscalía General del Estado inició una investigación por la introducción del Clonazepam a las instalaciones del Ilustre Instituto Veracruzano.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ