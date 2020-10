Sin pistas de vecino de Perote desaparecido cuando viajaba a Oaxaca

Ya han pasado cuatro días desde que familiares y amigos de Isam Emanuel Ramos García, vecino de Perote, perdieron contacto con el ahora desaparecido mientras viajaba a Oaxaca por motivos laborales. Al paso de las horas crece la angustia al no tener noticias de su paradero, por lo que las fiscalías de Veracruz y de aquel estado ya trabajan de manera coordinada para ubicarlo cuanto antes.

El viernes pasado Isam Emanuel y un familiar de éste viajaban procedentes de Perote hacia Oaxaca, pero en el camino la camioneta en que iban presentó una falla mecánica, por lo que el primero decidió caminar a orilla de la carretera, presuntamente a altas horas de la noche, para buscar ayuda.

COMPARTAN POR FAVOREl viernes 2 de Octubre mis primos venían de regreso para Perote, Ver. (de donde son originarios),… Posted by BG Clao on Monday, October 5, 2020

Familiares del joven, en sus redes sociales, indicaron que presuntamente fue por las zonas de El Espinal, Tamazulapan, Teposcolula o Huajuapan de León, en territorio oaxaqueño, por donde creen pudo haber estado por última vez y también donde perdieron comunicación con él.

Isam Emanuel Ramos García es originario del municipio de Perote y padre de familia, realizaba el viaje a Oaxaca por motivos laborales. Familiares y amigos piden el apoyo de la ciudadanía para poder encontrarlo. La esposa del desaparecido, sigue de cerca los trabajos que llevan a cabo las fiscalías de Veracruz y Oaxaca, por lo que esperan tener resultados en las siguientes horas, en tanto “seguimos orando para que no le pase nada, pedimos que nos ayuden compartiendo en Facebook su foto”, indicó.

Puede interesarte:

Con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que llevan a cabo las autoridades ministeriales, la familia no entró en detalles, pero indicó que Isam Emanuel sigue desaparecido y a cuatro días del hecho no han recibido noticias. Actualmente la esposa se encuentra en territorio oaxaqueño siguiendo los protocolos de rigor.

La última vez que lo vieron llevaba puestos un pantalón de mezclilla azul marino, sudadera tipo militar, chamarra café, botas Jeep negras y un gorro del mismo color. Es de tez blanca, cabello castaño y ojos color verde.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.