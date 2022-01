Sin miedo a las calumnias, sin miedo a las amenazas: Gómez Cazarín

A través de sus redes sociales, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXVI Legislatura local, respondió a los falsos señalamientos que en redes sociales se han vertido.

Afirmando que quienes están detrás de esta “campaña negra” no han entendido que su lucha es por el pueblo, no por un puesto político.

El legislador por el partido Morena sostuvo que seguirá apoyando a la gente y trabajando a favor del bienestar del pueblo veracruzano, donde ninguna calumnia o amenaza lo alejará de su objetivo y de lo que más le gusta hacer.

¿Miedo a dejar de vivir?, ¿miedo a las calumnias?, ¿miedo a las amenazas?, ¿miedo a dejar lo que tengo? ¡Si el puesto es prestado!, así responde el representante popular oriundo de Hueyapan de Ocampo.

“No. No tengo miedo. No voy a tener miedo. Nunca voy a tener miedo de hacer lo que me gusta hacer, porque no le quito nada a nadie; yo solo busco ser feliz y ayudar en el camino a que otra gente sea feliz. A lo que hay que tenerle miedo es a desaprovechar la vida que Dios nos dio”, enfatiza en su mensaje.

De igual forma, reitera la gran amistad que le une con el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Roberto Zenyazen Escobar García, con quien comparte ideales, mil batallas y la misma lucha.

Compadre -agrega- a lo mejor muchos no entienden que nuestra lucha no es por buscar puestos; tampoco saben que llevamos juntos en esta transformación desde hace años. Les falta profesionalismo y dejar escribir estupideces por unas cuantas monedas. ¡Abrazo, hermano!

Y remata: Miedo al miedo mismo que nos paraliza y no nos deja ir con Tokio!!

Con esta declaración, el presidente de la JUCOPO echa abajo las versiones difundidas en videos anónimos y a través de diversos columnistas, rechazando, además, que desde el Congreso de Veracruz se financien campañas negras en contra de opositores y periodistas, práctica que se generalizó en los gobiernos pasados.

