Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa destacaron que sin base de datos no se sabrá cuántos desaparecidos hay en Veracruz

Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, confirmó que hay una discrepancia entre las cifras “de éxito” que dan las autoridades con la realidad en la que a diario desaparecen personas.

En entrevista, criticó que no haya una base de datos en donde se sepa la cifra exacta de cuántos desaparecidos hay en Veracruz, pero lo peor, es que siguen ocurriendo diariamente.

“Porque hay muchas familias que no ponen denuncias, por lo tanto, no tenemos el total…es necesario que nos digan una cifra de cuántos desaparecidos hay. Nosotros sabemos que son muchísimos porque diario sigue habiendo, esto no ha parado”, lamentó.

Reprochó también que la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Brenda Cerón afirme que la mayoría de los reportes de desaparecidos de este año, hayan sido localizados, porque también están los de larga data, como el caso de su hija, que tiene 9 años.

Delgadillo Romero señaló que por lo menos del colectivo que representa no se ha localizado a ningún desaparecido de años anteriores.

Te puede interesar:

“Se han encontrado y se entregaron dos, pero son de La Guapota y esos son de las fosas que estamos trabajando tanto las autoridades como las familias. Ahí en La Guapota son 76 fosas y todavía hay más predio por revisar porque se van a encontrar más fosas”, sostuvo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.