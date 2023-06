Vecinos de colonias como Lomas Verdes, Santa Rosa, Las Fuentes, entre otros se manifestaron y bloquearon la avenida Arco Sur ante la falta constante de agua potable.

Los manifestantes, que prefirieron el anonimato, señalaron que desde que iniciaron los tandeos la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) abre las válvulas durante tres horas los días que les toca recibir agua potable, pero pasan hasta tres días sin el líquido.

Señalaron que el tiempo que les dejan el servicio no es suficiente ni para llenar sus tinacos, y que la justificación de CMAS es que no hay agua en las fuentes de abastecimiento, pero la limitación del servicio no se aplica a todas las colonias de manera equitativa.

“Nos dejan el agua tres horas después de tres días sin agua y está ocurriendo desde que iniciaron los tandeos y CMAS nos dice que porque no hay abastecimiento de agua y que toda la ciudad está en las mismas condiciones”, señaló una de las manifestantes.

Sin agua, vecinos reclaman con cadena humana en Xalapa

Dijo que la exigencia de los vecinos es que les otorguen el servicio al menos durante 24 horas como ocurre en otras colonias, pues de lo contrario no les da tiempo de proveerse del líquido para los días en que no cae.

“Entendemos la situación, pero que por lo menos nos dejen el agua el día que nos toca las 24 horas porque tres horas no sirven ni para llenar el tinaco, esa es la realidad, no se nos llenan ni los tinacos”.

Minutos más tarde llegó personal de CMAS y Participación Ciudadana y prometieron que este sábado recibirán el servicio y el lunes se reunirán con autoridades municipales.

Sin embargo, advirtieron que si no cumplen con su palabra de abrir las válvulas volverán a cerrar la vialidad tal como lo hicieron este sábado.

