SICT ejerce 2 mmdp en obras e infraestructura en Veracruz: Ramón Álvarez Fontán 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ejerció este año dos mil millones de pesos en obras e infraestructura en Veracruz y no habrá subejercicio.

El director del Centro SICT Veracruz, Ramón Álvarez Fontán, informó que este año se concretaron 10 kilómetros de la carretera Ozuluama-Tampico y se retomaron los trabajos de la carretera de Sayula de Alemán, que fue abandonada en 2014. Ahí se retomó el desarrollo de dicha vía al pasar de 2 a 4 carriles.

Álvarez Fontán recordó que cuando asumió el cargo el 1 de octubre de 2020 las instrucciones del titular de la SICT, ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, quien por el momento dejó de manera temporal y por motivos de salud la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) donde ahora quedó el actual subsecretario de Infraestructura como encargado de despacho, ingeniero Jorge Nuño Lara, es que se trabaje de manera coordinada con los municipios y con el Gobierno del Estado, en este caso con Cuitláhuac García Jiménez, con el fin de aprovechar al máximo los recursos en favor de los veracruzanos.

Álvarez Fontán enfatizó que la SICT atendió las contingencias de municipios como Alvarado y Los Tuxtla, que resultaron afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en el mes de septiembre.

Actualmente la carretera mencionada se encuentra habilitada en su totalidad de la misma forma que los socavones que se formaron en el municipio de Alvarado.

Te puede interesar:

El director del Centro SICT puntualizó que en 2022 no habrá subejercicio (nunca lo ha habido desde que tomó la titularidad del Centro SICT), ya que el recurso se ejerce en tiempo y forma, se establecieron contratos plurianuales, es decir, que hay fondos establecidos para 2022 que servirán para continuar la obra en 2023.

“No vamos a incurrir en subejercicio, estamos en proceso de todas las obras. Tenemos complicaciones por las lluvias. Las lluvias nos complican el desarrollo de una obra porque no podemos tirar la carpeta asfáltica con lluvia, pero los tiempos los vamos a cumplir. No nada más no vamos a dejar subejercicio, sino que implementamos contratos plurianuales”.

El recurso de la SICT se ejerce en tres rubros: conservación, que incluye bacheo, limpieza de cunetas, entre otros. En dichas labores se ejercieron 900 millones de pesos, en 2 mil 598 kilómetros federales libres de peaje.

También se ejerce el presupuesto en alimentadoras, donde se dispuso de 370 millones de pesos para atender caminos artesanales. Se logró ahorrar un 30% por ciento debido a la participación de la comunidad. De esta manera se mejoró la conectividad.

Actualmente la SICT realiza obras en los municipios de Papantla, Misantla y Nautla, concluyó Ramón Álvarez Fontán.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ