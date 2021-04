Si matan a candidatos por estar en la delincuencia no nos echen la “bolita”: gobernador

El gobernador dijo a los partidos políticos que no culpen a su gobierno si matan a sus candidatos por tener vínculos con la delincuencia

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los partidos político que no le echen la “bolita” si asesinan a sus candidatos si es que estaban inmiscuidos en la delincuencia organizada.

“Que no quieran echar después la bolita al gobierno y digan ‘me mataron a este’, oye sí, pero se agarraron a balazos con otro porque eran jefes de plaza y se encontraron en un punto. No podemos hacernos responsables y andar cuidando a ese tipo de candidatos”, advirtió.

Definió que el Gobierno del Estado no será responsable por ese tipo de casos y, al igual que el secretario de Seguridad Pública, pidió a los partidos políticos que revisen el perfil de los aspirantes.

“Va a ser responsabilidad de cada partido el tipo de candidato que saquen, que después no nos quieran echar la culpa a nosotros; no que un partido no postule a alguien que está bien apercollado con la delincuencia organizada, que no vayan a postular a un jefe de plaza, que realmente cuiden eso.

“Que los partidos los elijan pero que no nos echen la bolita a nosotros, si nosotros no estamos eligiéndolos”, de candidatos”, apuntó.

Aceptó que al estado le corresponde garantizar la seguridad del proceso electoral, pero no habrá seguridad especial para candidatos, ya que no hay elementos suficientes para hacerlo.

Puntualizó que son más de mil cargos por 14 partidos, por ello preguntó ¿a cuántos tendrían que cuidar?, ¿cuántos policías tienen? y reconoció que ni con la Guardia Nacional.

Hay que recordar que al menos cuatro aspirantes de diferentes partidos han perdido la vida, tal es el caso del precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, José Melquiades Vázquez Lucas.

También dijo los casos de la precandidata de Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, Carla Enríquez; el precandidato de Morena a la presidencia de Úrsulo Galván, Juan Gilberto Ortiz Parra, y el precandidato morenista a la presidencia municipal de Tierra Blanca, Manuel Dimas Cristóbal.

García Jiménez pidió a la sociedad que se mantenga alerta para que con su voto pueda detenerse la infiltración de ese tipo de candidatos en cargos públicos.

