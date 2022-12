Si las autoridades no tienen capacidad para resolver las desapariciones, que renuncien: Familias             

Las y los integrantes del colectivo Familias Enlace Xalapa expusieron a las autoridades de Veracruz que si carecen de capacidad para resolver los problemas de desapariciones, entonces que renuncien y den paso a otras personas con conocimientos.

En voz de la integrante del colectivo Victoria Delgadillo expuso: “Que se pongan a trabajar y si no pueden que digan no podemos y que llegue alguien que en verdad va a trabajar por las familias y alguien que nos dé resultados y aquí vamos a seguir y no nada más nosotros, hay más familias con desaparecidos que también quieren respuestas”.

Refirió que además del colectivo Familias Enlace Xalapa hay otros padres y madres con 10 o 12 años que perdieron a sus hijos e hijas, y coinciden en señalar que el gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado no atienden el delito de desapariciones.

“Les pedimos que se pongan a trabajar y que nos reciban porque las familias no tenemos la culpa de lo qué pasó en el gobierno y de que nuestros hijos estén desaparecidos”, expuso.

Recalcó que hacen manifestaciones, protestas, performance, bloqueos, marchas, con el propósito de que les atiendan las autoridades, sin embargo se topan con puertas cerradas.

Lamentó que las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE), siguen en el archivo, sin avances y peor aún, no los reciben.

“Los trabajos siguen parados, pues todo está parado no hay avances en ninguna de las carpetas y pues nosotros seguimos igual entonces aquí estamos porque es otro año más estamos sin resultados”, señaló.

Te puede interesar:

Este viernes, el colectivo Familias Enlaces Xalapa realizaron una marcha que partió de la avenida 20 de noviembre hacia el centro de la ciudad con el propósito de recordar a la joven Zaira Romero Hernández, y al Joven Manuel Amante Torres.

Expuso que las familias marcharon para recordar a Zaira Romero Hernandez, desapareció 16 de diciembre del 2015 en Xalapa.

En el caso de Manuel Amante Torres desaparecido el 29 de diciembre del 2016, originario de Coatepec, viajó a Jalisco por invitación de la novia a pasar el Año Nuevo con la familia de ella, y lo desaparecen en la comunidad de Autlán de Navarro, estado de Jalisco.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ