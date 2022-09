SEV reconoce falta de ingreso en preescolar; inscripciones continuarán en septiembre

Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica, dijo que no existió deserción escolar en el inicio del ciclo 2022-2023; sin embargo, reconoció que si hubo una falta de ingreso sobre todo en el nivel preescolar.

La funcionaria estatal invito a los padres de familia a inscribir a sus pequeños en los diferentes niveles educativos, aclarando que durante el mes de septiembre está permitido seguir inscribiendo alumnos.

“No existe como tal una deserción escolar, lo que sí tuvimos es una falta de ingreso, que es en preescolar donde más llevamos números que tendremos que trabajar, porque no se inscribieron, en este caso, en el estado de Veracruz estamos haciendo ya un llamado a todos los padres y madres de familia para que puedan inscribir a sus niños todavía pueden llevar a sus niños inscribir todo el mes de septiembre”, subrayó.

Te puede interesar:

Ramírez Aguilar mencionó qué los docentes del Estado de Veracruz se encuentran realizando el diagnóstico a los alumnos para iniciar con el programa de recuperación de aprendizaje, toda vez que algunos niños o jóvenes pudieron tener problemas durante las clases no presenciales o híbridas.

“Están haciendo un diagnóstico, no podríamos decir un balance general, porque recordemos que el diagnóstico debe ser individual, por cada uno de nuestros niños, y los maestros tendrán que valorar muchos aspectos, no nada más es una prueba, no nada más es un examen lo que puede hacer el maestro, sino que van a ser diferentes aspectos lo que el maestro va a evaluar, para poder determinar qué es lo que va a trabajar con cada uno de ellos”, puntualizó.

Finalmente, la subsecretaría de Educación Básica señaló que no hubo suspensión de clases en el municipio de Orizaba, tras los lamentables hechos bélicos que se dieron durante la tarde de este martes.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ