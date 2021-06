“Seudoempresarios” han pactado con bandas delictivas: Gobierno de Veracruz

Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reveló que una de las bodegas del empresario que denunció en redes sociales presunta agresión por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) está relacionada con tres empresarios detenidos y ya vinculados a proceso por un delito.

La situación fue detallada por el mandatario estatal comentando que en la zona de Río Blanco detectaron, hace un año, que una banda se dedica al robo del transporte y se le empezó a dar seguimiento.

Explicó que lo se encontró después de las investigaciones es que “seudoempresarios” pactaban con una banda delictiva a fin de que pasaran la mercancía robada y ellos las simularan como una compra con otras facturas.

“Entonces encubrían el robo y es muy casual que ahora, en una coordinación de operativo después de ese año de investigación, se determinara quienes eran los miembros de la banda y se actuara contra tres de ellos. Se presentaron ante el juez para el control de detención. (…) Un juez determinó que la detención era legal, no la fiscalía, un juez. Un juez determinó que quedaban vinculados a proceso, apegado a derecho”, enfatizó en conferencia matutina este lunes.

García Jiménez repitió que el Gobierno del Estado no puede actuar conforme a videos que circulan en redes sociales; ya que debe concretarse los hechos en una instancia de justicia para que se inicien las investigaciones.

“Si no resulta sospechoso, es la misma región, es la misma zona, esa misma ciudad. Nos resulta extraño esto, sospechoso. Es como aquel que sabe su pecado pero se adelanta para tratar de eludirse y prefiere lo mediático a defenderse legalmente. (…) Lo mejor es que pasen a hacer una denuncia formal a la instancia de Procuración de Justicia que deseen. Se tiene que investigar. No hay que ignorarlo y que se investigara. Hay serias dudas porqué mediáticamente y no ante una instancia”, continuó el gobernador.

Es de mencionar que los hechos fueron difundidos en redes sociales a través de videos donde se comparte el presunto abuso policiaco y tortura de elementos de la Policía Ministerial, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (UECS) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La inconformidad es difundida por José Antonio May González, empresario de una comercializadora en Río Blanco, en la zona centro de la entidad veracruzana y que ocurrió el pasado 19 de junio.

“Llegaron a mi empresa argumentando que teníamos una persona secuestrada, lo cual no es cierto. Llegaron empezando a golpear a la gente, sin orden de cateo”, se escucha en el video vigente en redes sociales.

