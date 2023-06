Señalan detención de Jueza por delitos contra instituciones de seguridad pública

A la jueza Angélica Sánchez Hernández la señalan por el delito contra las instituciones de seguridad pública como una forma de mantenerla en prisión preventiva, alertó su abogado Carmelo Reyes Gallardo, entrevistado afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz.

La jueza por Huatusco fue detenida este lunes luego de que el fin de semana pasado otorgará la liberación a Itiel N, alias Compa Playa, acusado de varios crímenes, entre ellos el asesinato del diputado del PRI, Juan Carlos Molina Palacios.

Cabe destacar que la jueza debió reponer la audiencia de vinculación a proceso de Itiel “N” luego de que el juez federal José Arquímedes Gregorio Loranca Luna le otorgó un amparo en el que se ordenó reponer la audiencia y la jueza local lo liberó debido a lo que consideró son irregularidades en el proceso. Lo anterior, a pesar de que dos meses antes había sido enviada como jueza de distrito a Huatusco, pues anteriormente despachaba en Cosamaloapan, donde conoció el caso contra “Compa playa”

Dijo que las autoridades afirman que fue detenida porque agredió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero que su declaración inicial la jueza afirmó que tras su detención fue llevada al cuartel de San José y fue obligada a disparar un arma, con la intención de señalarla por el delito antes señalado.

“Le están creando el delito contra las instituciones de seguridad pública porque dicen que venía manejando, que la vieron con velocidad alta y que empezó a gritar que se quitaran y los insultó y que afirmó que era juez, que sacó un arma y disparó, pero ella declaró que después de la detención la llevaron a los separos de San José y la hicieron disparar, le metieron el dedo en una arma”, indicó.

El abogado agregó que demandaron una investigación que incluya la aplicación del Protocolo de Estambul para establecer que hubo tortura psicológica y física.

“Estamos muy preocupados porque la forma en que se maneja el Estado con respecto al artículo 371 del Código Penal porque es la llave perfecta para la ejecución inquisitorial y control del estado para con sus gobernados”.

Ante ello, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue el uso de ese artículo porque pareciera que es usado de la misma forma que en su momento se usó el ultrajes a la autoridad, que fue declarada como inconstitucional.

“Dicen ‘creo un delito en flagrancia con niveles de prisión preventiva y luego tengo el tiempo para armar el que yo considero y si me ganas este, giro la orden de aprehensión por el otro’, el punto es tenerla detenida. La prisión preventiva oficiosa no abona al principio de presunción de inocencia como dicen”.

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en contra de la jueza Angélica Sánchez en el sentido de que mantenía comunicación con la defensa de Itiel “N”, alias “Compa Playa”, señalado como responsable del ex diputado local Juan Carlos Molina Palacios, afirmó que violenta la presunción de inocencia.

“¿Dónde está la presunción de inocencia de la jueza? ¿Ya la podemos criminalizar dese ahora? Estamos viviendo un estado de terror y lo peor de todo es que no tenemos la racionalidad de observar que si el principio de inocencia fue otorgado en este nuevo sistema ahora el estándar de carácter inquisidor se eleva mucho más”, dijo.

El abogado agregó que es crónica esta forma de hacer justicia, “tengo otros asuntos de años y no se abocan a realizar con tanta celeridad esa Justina que tanto merece el gobernado”.

Carmelo Reyes también se refirió al mensaje que circula en medios de comunicación en el que la jueza afirma que podría ser detenida porque no informó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sobre la resolución de no vincular a proceso a Itiel “N”, y afirmó que no tendría por qué tener que “avisarle” porque entonces significaría que hay “jueces por consigna”.

