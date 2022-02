Senadores del grupo “los ultras” respaldan a Cuitláhuac García

Senadores del grupo de “los ultras” de Morena acudieron a Veracruz para arropar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y para insistir en que la comisión especial para analizar la presunta violación al estado de derecho en Veracruz tuvo un fin de “golpeteo” político.

En una conferencia de prensa a la que asistieron siete senadores, anunciaron que dado que la comisión no tuvo validez, no habrá seguimiento a los 80 expedientes que documentaban presuntas violaciones a derechos humanos en el estado.

Al hacer uso de la voz, la senadora por Veracruz, Gloria Sánchez, dijo que para ellos el tema de la comisión “está acabado” y que los trabajos que ahí realizaron también.

“El trabajo no tiene validez legal, si la comisión no tuvo validez, el producto de sus actividades tampoco tienen validez legal y al cancelarse la comisión sus temas no existen. Es un tema acabado, cerrado y no hay por qué darle seguimiento”.

Insistió en que la comisión fue acordada por la Junta de Coordinación Política del Senado pero no tuvo legitimidad porque nunca se convocó al pleno.

Por su parte, el senador Ernesto Pérez Astorga afirmó que la creación de la comisión “fue un atentado” con el que trataron de golpear políticamente al estado y que tenía el objetivo de debilitar al gobierno estatal “con miras al 2024”.

La senadora morenista por Guanajuato, Antares Guadalupe Vázquez, aseguró que hay senadores preocupados por el tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz, pero no así por otros 17 gobiernos estatales que también lo tienen en sus códigos penales.

Sobre la creación de la comisión especial dijo que “está cancelada” y que su visita a Veracruz se debe a que se puso “en entredicho”, y que no acudieron de parte del Senado, sino como senadores de manera independiente.

Agregó que las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en Veracruz no es un tema entre cuyas facultades pertenezcan al Senado y que eso le toca al Poder Judicial de Veracruz.

“No tenemos facultades de investigación en lo que haya dado como resultado la embestida política, no tenemos ningún papel, le toca al Poder Judicial en general”, dijo

No han tocado tema de José Manuel “N” en Senado

El senador por Zacatecas y vicepresidente de la Mesa Directiva en el Senado, José Narro Céspedes, evadió responder si reconocen a José Manuel "N" como secretario técnico del Senado, quien actualmente está preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, en Coatepec, señalado por el delito de homicidio en contra de Remigio Tovar Tovar, ex candidato de MC a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Sobre este tema, se excusó diciendo que el tema no ha sido analizado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ni por el grupo parlamentario de Morena en el Senado.

“No se ha abordado el tema del secretario técnico ni por la fracción parlamentario ni por la Jucopo y no podemos adelantar un tema que todavía no se ha debatido ni se ha comentado. Esperamos que se haga justicia con José Manuel del Río pero respetamos a los órganos jurisdiccionales que llevan la aplicación de justicia en Veracruz”, dijo.

Esto fue respaldado por el senador Gilberto Ruiz Herrera que justificó no responder ante el planteamiento, al señalar que ninguno de los siete senadores que acudieron a Veracruz forman parte de la Jucopo.

Gobernador insiste en que quisieron golpear a su administración

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la comisión especial se usó golpear políticamente al gobierno del estado y agradeció a los senadores su apoyo, pues dijo que hubo 31 que lo respaldaron.

“La razón echó abajo esa comisión y quienes tuvieron la razón fueron los senadores que me acompañan, Habían más de 31 que públicamente dijeron que esa comisión ‘es patito’, agradezco que hayan asistido”, dijo.

Y aprovechó para decirles que para Veracruz la reforma eléctrica es de vital importancia porque el estado es el principal productor de energía eléctrica.

“Nos interesa que CFE sea un ente fuerte, que pueda ser capaz de retribuir al estado de Veracruz lo que hemos dado a la nación. Para eso requerimos una reforma eléctrica que fortalezca a la CFE y cierre la puerta al desfalco de las aulas públicas porque se tiene que subsidiar a quienes no se debe subsidiar”, dijo.

Los senadores que visitaron Veracruz para arropar al Gobernador son: por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga y Gloria Sánchez; por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre; por Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz; por Zacatecas, José Narro Céspedes; por Ciudad de México, María Celeste Sánchez y César Arnulfo Cravioto Romero.

Su presencia en Veracruz tiene lugar el mismo día que un juez ha convocado a la audiencia Constitucional, para definir la situación jurídica de Del Río Virgen.

