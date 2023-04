Los Senadores de Morena evitan posible comparecencia de fiscal de Veracruz, llamarían a Verónica Hernández Giadáns y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por no atender las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este jueves se citó a la reunión de trabajo, sin embargo, los legisladores de Morena no se presentaron, por lo que, al no haber quorum, no se analizó el acuerdo que llamaría a los dos morenistas ante el Senado.

El senador Emilio Icaza reprochó a Morena su negativa de ejercer el derecho de llamar a cuentas a quién no atiende a las recomendaciones que emite la CNDH.

“Es un acto recurrente que no haya quórum en esta Comisión, puede haber diferencias de cómo pensamos y cómo valoramos de algunos de los integrantes de la comisión, pero no puede retrasar el trabajo constitucional.

“Hoy lo que íbamos a tratar es una solicitud de la Comisión Nacional de derechos humanos (CNDH) para llevar a comparecer a más de 30 servidores públicos que no han aceptado recomendaciones, no es un tema de la presidenta o del secretario, es un tema que afecta a las víctimas y si no se está aceptando las recomendaciones lo legal es llamar a cuentas a los servidores públicos”, reprochó en tono molesto.

El senador pidió a sus compañeros a ponderar el bien superior de las víctimas, más allá de las diferencias partidistas.

“Hay una pauta de no querer ejercer el control parlamentario que tiene esta soberanía, a lo largo de estos cuatro años y medio no se ha querido llamar a cuentas a los servidores públicos, hay una pauta y práctica reiterada”, dijo.

Informó que el mensaje que mandan es que no tienen interés de poner atención al tema de Derechos Humanos.

En el listado que se sometería a votación, estaban los nombres de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador, y Verónica Hernández Giadáns. Ellos serían llamados por no atender dos recomendaciones donde se acreditó tortura y detención arbitraria.

Con información de AVC Noticias.

