Senador lamenta que en Zongolica pidan ayuda a OMS tras abandono de autoridades 

El Senador, Julen Rementería del Puerto, lamentó la situación de salud que viven los ciudadanos de la Sierra de Zongolica, quiénes han pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el abandono de las autoridades federales y estatales.

“En la Sierra de Zongolica, en el municipio, específicamente en el hospital de esa zona, pues no hay medicamentos, no hay materiales, no hay ni siquiera doctores, el director no está, ya tiene tiempo que lo suspendieron, los retiraron de ahí, y entonces es una población muy importante, con muchísima necesidad, en condiciones de clima bien complicadas, y el Gobierno del Estado lo que hace, es olvidarse de que hay una atención que se le tiene que dar a las personas”.

Te puede interesar:

El panista señaló que, es preocupante la situación que viven los pobladores de la zona serrana, y si bien existen otros lugares en la entidad veracruzana con problemáticas similares, en ellos, al ser un lugar de alta marginación, se maximizan sus problemas de salud.

Cabe recordar que, hace unos días se hizo del conocimiento público qué las clínicas y el hospital de la Sierra de Zongolica no cuentan con medicamentos para dar atención; el hospital incluso, tuvo una reducción presupuestal y solo le entregan 27 mil pesos al mes.

Mismos que señalan trabajadores, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de jeringas, guantes y otros insumos básicos.

“En dónde quedaron aquellas promesas que hizo el presidente y qué respaldo el Gobernador, de que íbamos a tener un sistema de salud eficiente y que iba a haber abasto, dónde iba a ver medicinas, nada de esto sucede, y por el contrario, seguramente, personas en condiciones de mucha necesidad, pueden llegar hasta a perder la vida, por no tener los medicamentos a tiempo, y eso es una actitud verdaderamente criminal”, asestó.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen