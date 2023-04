En el marco de las actividades del Día Nacional del Ingeniero, tuvo lugar en Perote el Segundo Encuentro de Rondallas Veracruz 2023, con la participación de agrupaciones de diversos institutos tecnológicos superiores del estado de Veracruz.

En la apertura del encuentro en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Perote, el ingeniero David Hernández Santiago, representante del gobernador, expresó que la música es un transmisor de emociones, imágenes y palabras, por lo que es muy saludable que los jóvenes interpreten este sentimiento que también está unido hacia identidad nacional y amor a la patria. Subrayó que ello aglutina un sentimiento de romanticismo y rescate de nuestras costumbres.

En el encuentro se dieron cita durante cerca de tres horas, autoridades, alumnos y personal docente que disfrutaron la maestría, el arte y el sentimiento de los integrantes de las rondallas. Fue una Jornada en donde cada rondalla le puso un sello personal para interpretar boleros, música regional y melodías del género romántico. También disfrutaron de la magia del requinto, bellamente ejecutado, así como la interpretación musical con afinadas voces y la puesta en escena de ritmos cadenciosos.

Y, sobre todo, se hizo énfasis sobre el sentimiento romántico, la expresión del amor y la necesidad de cultivar el encanto del enamoramiento y de la poesía hacia la pareja.

Segundo encuentro de rondallas, baluarte de la identidad nacional

Participaron las siguientes Rondallas: Rondalla “Anhelo de Amor” del ITS de Perote, Rondalla “Alpina” del ITS de Huatusco, “Historias del Corazón”, Rondalla “La Voz de la Montaña” del ITS de Zongolica, “Dulce Matiz” de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Rondalla Tres Corazones “Tutunakú” del ITS de Poza Rica, Rondalla de la Universidad de Xalapa, “Voces del Recuerdo” del Instituto Tecnológico de Veracruz y la Rondalla del ITS de Coatzacoalcos.

Formaron parte del presídium, Roberto Alvarado Juárez, director del ITS de Perote, quien también hizo la formal clausura de esta actividad; Haydee Nancy Tolome Maya, coordinadora de Bachillerato en Línea y representante de Jorge Miguel Uscanga, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Omar Romero Sandoval, subdirector de Vinculación de la DET; Fernando Ortega Becerril, representante del diputado local Paul Martínez Marie; diputada Perla Romero Rodríguez; Héctor M. Saldierna, representante del Comité Organizador de las Jornadas del Día Nacional del Ingeniero, Ingrid Alarcón, director de Planeación y Vinculación del ITS de Perote, Fabiola Sandoval Salas, directora Académica; Graciela Ortega, subdirectora administrativa y Eduardo David Romero Rojas, subdirector académico.

