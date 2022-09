Las 44 empresas de grúas que actualmente cobran el arrastre y el corralón a vehículos acreedores de una infracción, serán obligados a tramitar un permiso ante la dirección de Transporte, deberán inscribirse en un padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) proporcionar factura, contar con un terreno de cinco mil metros cuadrados que deberá tener cámaras de videovigilancia y elementos de seguridad privada, indicó el director de Tránsito José Antonio Camps Valencia.

Expuso que en las últimas semanas han mantenido reuniones para elaborar el nuevo reglamento, en el que vendrá especificado que los permisionarios de grúas deberán obtener un permiso de un año con las dirección general de Transportes y Tránsito.

El director aclaró que no se trata de una concesión para los permisionarios, sino de permisos temporales, y por indicaciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Seguridad Publica (SSP) estatal cada año deberán renovar este permiso.

Sefiplan cobrará multa y arrastre

“No hemos dialogado aún con las empresas de grúas, pero ya lo dijo el gobernador y el secretario de Seguridad: Empresa que no esté de acuerdo con el tarifario o no esté de acuerdo con los bajos costos pues no va a trabajar con los servicios auxiliares que preste la secretaría de Seguridad Pública” indicó el director de Tránsito.

Afirmó que en las 64 delegaciones de Tránsito del estado de Veracruz operan 44 empresas de grúas que dan el servicio a automovilistas y a SSP.

El reglamento de Tránsito señalara que la Sefiplan será la instancia encargada de cobrar el servicio de arrastre de grúa y cada mes se les pagará a los empresarios la cantidad que acumularon, expuso.

“El recurso se regresará a las empresas de grúas, obviamente ya regulado por los nuevos costos que marca el acuerdo tarifario que salió hace un año, ahí viene establecido por las UMA (Unidad de Medida y Actualización que es la referencia en pesos); la UMA varía pero son costos muy bajos” dijo el director.

Aclaró que este nuevo reglamento de Tránsito no “privilegia” a las empresas de grúas, sin embargo si obliga a los automovilistas a pagar la infracción cuando violan los códigos.

Hay que mencionar que el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez anunció un nuevo reglamento de Tránsito para modificar que el servicio de arrastre y corralón sea cobrado por las empresas de grúas, luego de que agentes de Tránsito, Transporte o Policía Vial marca la infracción al conductor, y esto será modificado para evitar abusos y actos de corrupción.

