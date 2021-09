Sedema denunciará a exfuncionario por incumplir en permisos de la Torre Centro

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) integra un expediente para presentar una denuncia contra el ex director de Control de la Contaminación de la dependencia por presuntamente incumplir con trámites de permisos para la construcción de la Torre Centro.

Al respecto, el secretario de la Sedema, Juan Carlos Contreras Bautista explicó que el ahora ex funcionario había cometido omisión para solicitar evaluaciones de impacto ambiental a la edificación en construcción en pleno Centro Histórico del puerto de Veracruz.

“Se está armando el expediente para presentar la denuncia, no recuerdo el nombre pero es el ex director de Control de la Contaminación de la Sedema”, recalcó en entrevista.

Contreras Bautista mencionó que este ex funcionario no dio la autorización y se saltó pasos, pues hizo un documento inventado para decir que no era necesario este requisito de impacto ambiental.

“No hubo evaluación de impacto ambiental que está marcado en la ley”, continuó el titular de la Sedema.

El funcionario estatal agregó que por ley, un edificio de más de cinco pisos debe contemplar ciertos requisitos, mismos que esta gran construcción no tiene en existencia.

Ante la posibilidad de que exista un caso similar en otro punto de la entidad, descartó que tenga conocimiento de ello y que en caso de existir, se realizará la misma evaluación de impacto ambiental.

“Es un tema de la Procuraduría de Medio Ambiente, mi actuación es revocar el permiso para darle vista a la Procuraduría de Medio Ambiente”, añadió.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

