Sedarpa y AMECAFE anuncian la 8a edición del Certamen Taza de Excelencia 2021

Esta mañana, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del estado de Veracruz (SEDARPA) y la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE) dieron a conocer los detalles de la celebración de la Octava edición del Certamen Taza de Excelencia 2021, próximo a llevarse a cabo.

El Representante No Gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café, Licenciado Anuario Luis Herrera Solís, agradeció el apoyo del gobierno del Estado de Veracruz y al titular de la SEDARPA, el ingeniero Eduardo Cadena Cerón, pues aseguró que, de no ser por ellos, no podría llevarse a cabo este evento. También recordó que el año pasado se tuvo que cancelar debido a la pandemia de Covid-19.

“De este concurso salen los mejores cafés, participan Veracruz, Chiapas, Colima, etc., son 13 estados productores los que concursan”, dijo.

Herrera Solís agregó que, a la fecha, se han recibido 160 muestras de café y se espera que lleguen entre 20 a 25 más. “En la séptima edición se recibieron cerca de 200 muestras”, mencionó.

Por otro lado, aseveró que el sector cafetalero está comprometido con el medio ambiente y con la producción de café de buena calidad, por lo que agregó que, los productores que ganen este reconocimiento, se llevan el beneficio de convertirse en uno de esos productores que logran vender sus costales de café hasta con dos años de anticipación a buen precio.

Se busca la creación de un Centro de Agronegocios para el Café

Asimismo, el titular de la SEDARPA, Ing. Eduardo Cadena Cerón, dijo que “tal vez no seamos los grandes productores industriales de café, pero sí los mejores productores de café de especialidad del mundo”.

Cadena Cerón dio a conocer que se está trabajando para la creación de un Organismo Público Descentralizado que apoye al gremio cafetalero con un Centro de Agronegocios para el Café, el cual mejore la comercialización y producción, así como la capacitación de los productores. “No pondrá precios”, aseguró.

Por su parte, la alcaldesa de Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz, Viridiana Bretón Feíto, se dijo emocionada de ser la sede de la premiación de la Octava edición del Certamen Taza de Excelencia 2021, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de junio. “Ixhuatlán ya mandó 5 muestras y esperamos tener buenos resultados”, mencionó.

Cronograma y premiaciones

El cierre de la recepción de muestras es el próximo 31 de marzo, mientras que del 7 al 11 de abril se llevará a cabo la primera etapa de catación de preselección; las cuales serán en AMECAFÉ o en una sede alterna, dependiendo del semáforo epidemiológico.

Del 3 al 8 de mayo será la segunda etapa de catación por parte de Jurado Nacional y Ronda 1 Fase Jurado Internacional. Para este proceso las muestras serán envasadas al vacío y enviadas a los expertos, quienes las catarán en sus laboratorios; al igual que para la fase 3 que será del 12 de mayo al 2 de junio, por parte de jurados internacionales.

El 15 de julio será la subasta electrónica de Ganadores Internacionales Cup of Excellence por medio de la página de Alliance for Coffee Excellence https://www.allianceforcoffeeexcellence.org/ así como la transmisión en vivo en la página: https://www.tazadeexcelenciamexico.org/

Del 16 al 30 de julio se llevará a cabo la subasta electrónica de los Ganadores Nacionales en la página de Alliance for Coffee Excellence https://www.allianceforcoffeeexcellence.org/.

En este certamen se califica el cuerpo, aroma y acidez del café, “Sobre todo, que su sabor reúna todo lo que un buen café debe tener”, dijo Anuario Luis Herrera Solís.

