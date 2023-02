Sector Salud alerta por 35 casos de virus coxsackie

El sector salud en Veracruz está en alerta ante los 35 casos de coxsackie que se han registrado en lo que va de este año, informó el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales.

En entrevista, indicó que la mayoría de estos se registró en la sierra de Zongolica, específicamente en el municipio de Texhuacan, pero también se diagnosticaron al menos dos casos en la capital del estado.

Precisó que se trata del brote de un virus que afecta principalmente a los menores de edad porque produce lesiones de llagas en la boca, sarpullido en las manos y en los pies, pero que todos los pacientes están controlados.

“Hemos tenido casos en incluso ya en Xalapa, algunos pequeños brotes, dos, en Texhuacan, y todos han sido controlados”.

El secretario de Salud informó que en el caso del brote de los 33 casos en Texhuacan se pudo identificar que la mayoría eran familiares y de ahí se derivó el contagio.

Como resultado de los contagios en el municipio de Texhuacan, se suspendieron clases en dos escuelas y en Xalapa una tuvo que suspender sus actividades.

Díaz Morales indicó, que es una enfermedad que rara vez se puede complicar, aunque pudiera llegar a ser en casos extremos, una situación de gravedad.

No obstante, insistió en que los casos detectados en la entidad veracruzana han sido controlados, aunque no descartó que pudiera haber casos no detectados por la falta de diagnóstico oportuno.

“Son unos casos por contagio que es de manera directa, ¿por qué? Porque produce llagas en la boquita de los niños, pueden llegar a contaminar porque en manos y pies son sarpullido”.

El titular de la dependencia, afirmó que ya están en alerta los Centros de Salud por parte de los Servicios de Salud de Veracruz y hospitales, pero que hasta ahora los casos no se han complicado.

Entre los síntomas que provoca este virus está la fiebre, dolor de cabeza, pero sobre todo las lesiones en la mucosa y las lesiones en manos y pies.

En caso de detectar alguno de estos síntomas la recomendación es acudir al médico y aislar a los menores, que no acudan a las escuelas, que tengan el uso de las medidas preventivas como es el cubrebocas.

“Con unas medidas epidemiológicas muy claras, tenemos gente de Salud Pública en todas las zonas donde esto ha sucedido, suspendimos clases, hicimos aislamientos”, dijo.

