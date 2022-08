Luego del confinamiento que provocó la pandemia, el sector de la gastronomía empieza a registrar una recuperación económica que se ubica al momento en un 70 por ciento, expresó Sergio Rafael Santos Buenfil, presidente estatal del Consejo Gastronómico Veracruzano.

Sin embargo, anotó, ahora se enfrenta también el alza en los diversos productos, es decir la materia prima, que ya está pegando a los restauranteros, quienes se encuentran en el dilema de mantener precios.

“Han subido mucho las cosas, nos ha pegado que la carne de cerdo se ha elevado hasta 20 pesos por kilo, también la cebolla, la tortilla y otros productos están incrementado”, subrayó.

Sector gastronómico de Veracruz registra recuperación del 70% tras pandemia

Señaló que aún con esta situación, no aumentarán precios por ahora, ya que ajustaron cartas apenas en junio pasado, “pues, sabemos que no hay dinero, pero no queremos ahuyentar comensales que están volviendo a los restaurantes”.

Por ahora, subrayó, el sector restaurantero del estado, mantendrá al menos lo que resta del año los precios en sus cartas, y quizá hasta febrero del 2023 revisen para determinar si es necesario o no un ajuste.

Respecto a las expectativas para el periodo vacacional de verano consideró que se prevé un buen repunte en las ventas, de entre 90 a 100 por ciento, ya que si se toma en cuenta que el sector hotelero ya registra reservaciones del 80 por ciento, ello indica que en la medida que avance la temporada de asueto llegarán más visitantes que buscan las comidas regionales.

