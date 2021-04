Secretaria particular de CGE con experiencia en clases de yoga insulta a exempleado

-El joven despedido recuerda hará valer sus derechos humanos y laborales

Xalapa, Ver.- Orlando Uziel Muñoz Tejeda denunció que fue despedido de manera injustificada de la dirección general de Transparencia y Anticorrupción y Función Pública perteneciente a la Contraloría General del Estado (CGE).

“Nos sentimos vigilados, maltratados por parte de la Contralora (Mercedes Santoyo) y su secretaria particular, Beatriz Mulato Ostos”, señaló.

Comentó que además le adeudan más de 30 mil pesos porque desde que ingresó, el 8 de febrero, no ha cobrado ni firmado contrato.

Muñoz Tejeda dijo que ya presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presentará demanda laboral ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Recibí trato indigno, de humillación, se supone que votamos por el cambio…actitud de prepotencia de Beatriz Mulato Ostos. Yo me dirigí para que me explicara los motivos de mi rescisión laboral y me trató mal, me dijo que no había oportunidad de recontratarme por falta de experiencia”, expuso.

En ese sentido, recordó que es de todos sabido que es ella quien no reúne el perfil académico como para exigir experiencia en el área.

El exempleado indicó que hará valer sus derechos humanos y laborales y en ese sentido dijo que pedirá una revisión de su caso ante el área de fiscalización interna, toda vez que la directora jurídica lo está presionando para que haga una entrega-recepción, pero recordó que no es servidor público.

Hace poco se dio a conocer que la secretaria particular de Mercedes Santoyo (CGE) es maestra de yoga y cobra un sueldo de 52 mil pesos 180 pesos; además de que se ha visto beneficiada de otras cosas por parte de la titular de la dependencia.

