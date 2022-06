Se registran 200 mil niños de 5 a 11 años para vacuna anticovid en Veracruz  

En el estado de Veracruz se han registrado más de 200 mil menores de edad de entre 2 a 11 años para recibir la vacuna contra el covid-19, informó el delegado federal de programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Entrevistado a su llegada al Gimnasio Omega durante el primer día de la vacunación para este sector de la población, el funcionario indicó que esperan que se vayan sumando más al registro.



“Rebasamos 200 mil en el estado de Veracruz, seguimos esperando que la gente se inscriba para seguir haciendo las rutas de la vacunación”.



Indicó que el estado de Veracruz recibió en este primer lote 132 mil vacunas que incluyen jeringas y diluyentes para la aplicación del biológico en esta población.



Y añadió que están en coordinación con los llamados servidores de la nación a fin de que lleven el mensaje de que la vacuna para menores de edad ya está disponible y los padres de familia puedan registrarlos.

“Sabemos que a veces en el estado hay temas de comunicación, la información no fluye simultáneamente pero ustedes nos ayudan y los servidores de la nación estamos dispuestos a auxiliar a la población”.



Huerta Ladrón de Guevara agregó que en caso de que los menores de edad no puedan recibir la vacuna contra el covid-19 en esta oportunidad, lo podrán hacer después ya que estará disponible en los centros de salud de la entidad veracruzana.



“Hay algunas restricciones, si por alguna causa no reciben la vacuna en estos tres días la tendremos posteriormente en centros de salud, no hay que esperar y proteger a los niños”.

