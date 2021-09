Se realiza Feria “Ayúdanos ayudar” vinculando a estudiantes con organismos del tercer sector

Del 30 de agosto al 1 de septiembre se llevó a cabo la feria de fundaciones, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales “Ayúdanos a ayudar” en la Universidad Cristóbal Colón con el objetivo de conectar a estudiantes con diferentes causas sociales y ambientales.

La feria “Ayúdanos a ayudar” es impulsada por la Coordinación de Desarrollo Social dirigida por Dinaleht Aguilar Ambros. El propósito de esta iniciativa es “orientar la acción profesional de los alumnos y egresados en la mejora de la calidad de vida y la creación de una sociedad más comprometida, responsable y solidaria con el entorno”.

Las organizaciones que abrieron sus puertas para conectar con los estudiantes en esta feria fueron:

• AMANC Veracruz

• Somos Más Decididos A. C.

• Fundación Chalchi A. C.

• Itaka Escolapios

• Banco de Alimentos de Veracruz

• Centro Social Calasanz

• Be the match.

• Escuela Calasanz

• Save the Children

• JUPV A.C.

• Birds and Nature A. C.

Por: Andrés de Jesús Palacios Sarabia

