Hasta el 30 de enero continuará el proceso de entrega-recepción en el ayuntamiento de Córdoba; posteriormente el 31 del mes en curso se entregará el dictamen de la Comisión Especial y se procedería a llamar a los exfuncionarios para solventar las observaciones hechas en las áreas correspondientes, comentó en entrevista la Síndica, Vania López González.

También recordó que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz ya presentó la cuenta pública 2019-2020, por lo cual está en espera la del año 2021.

“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en febrero emite dictamen, entonces hablar de ello sería adelantar, hasta no tener un dictamen real, técnico y financiero de esta entrega-recepción. No hay que olvidar que no es el Síndico el que manda a traer los exfuncionarios, sino la Fiscalía, la cual tiene que hacer lo propio”, expresó.

Referente al tema del parque vehicular, el pasado domingo en la “Arena Córdoba” fueron concentrados los vehículos servibles, es decir, en condición de circulación con el objetivo de que el alcalde Juan Martínez tuviera la visión de cuáles funcionan y sus áreas asignadas.

Del parque vehicular revisado, solo pudieron ser trasladadas al sitio de revisión 84 vehículos de los cuales algunos cuentan con problemas mecánicos o físicos, citó la Síndica.

“El ciudadano se puede dar cuenta, hay algunas que tienen golpes en las puertas, otras no tienen faros, entre muchos detalles, es algo que no se puede ocultar», indicó.

En otro tema, Vania López hizo un llamado a la ciudadanía a seguir manteniendo las medidas sanitarias ante los recientes contagios de Covid-19.

«Estamos en una época en que los hospitales se han visto saturados, no lo digo yo, si no se ha visto en las noticias, hay que usar el cubrebocas, hay que cuidar a la familia, cuidarse. Seguir con las medidas sanitarias marcadas por las autoridades», concluyó.

