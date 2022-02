Se manifiestan para que echen abajo el delito de ultrajes a la autoridad

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para exigir a los diputados y diputadas locales que analicen, discutan y aprueben la derogación de los artículos 331 y 371 del Código de Procedimientos Penales para que se eche abajo el delito de ultrajes a la autoridad y así evitar que más personas “inocentes” vayan a las cárceles de Veracruz.

Un manifestante, Margarito Loyo señaló que el gobernador de Veracruz Cuitlahuac García Jiménez envió al congreso local la iniciativa de ley para derogar este delito, pero se corre el riesgo de que los diputados locales no atiendan el llamado y la manden “al cajón de los sueños”.

En voz de otro manifestante que pidió el anonimato para evitar represalias por parte del gobierno de Veracruz explicó que el año pasado los diputados y diputadas locales pusieron una agravante a los artículos mencionados para que un juez del Poder Judicial de Veracruz pudiera ordenar prisión preventiva a las y los ciudadanos que supuestamente ofendieran o dijeran groserías a los policías municipales, de la secretaría de Seguridad Pública y Policías Ministeriales.

Argumentó que entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado han enviado a la cárcel hasta por un año a ciudadanos y cuidadas que fueron señalados por policías bajo el supuesto de que los agredieron.

“Pusieron la agravante violando el capítulo de delitos que ordenan prision preventiva que vienen inscritos en la Constitución Política Mexicana, ahí está la violacion de derechos humanos porque por el simple hecho de ver feo a un policía o si el policía siente que lo estamos amenazando, el policía tiene la facultad de detenerme, me llevan a la fiscalía y me van a dictar prision preventiva oficiosa”, expuso.

Los manifestantes exigieron a las y los diputados locales que eliminen el delito de ultrajes a la autoridad que viola los derechos humanos y la libertad.

“El problema es que el gobernador ya mandó la iniciativa de ley, pero ahora los diputados la pueden guardar en el cajón, y ya no pasa a comisiones, ya no se discute, ya no se aprueba y ahí puede estar en el congelador por años, porque sabemos que los diputados obedecen a su partido, y el riesgo es que el gobernador dijo mando la iniciativa para cumplir y ustedes mándenla al congelador” finalizó.

AVC/Verónica Huerta/ El Dictamen

