Más de cuatro familias reclaman la falta de agua en las comunidades de este municipio por las fallas en el servicio de agua de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), además de que el líquido llega con lodo a las casas habitación.

Las y los vecinos realizaron una marcha y protestas frente al palacio municipal desde donde gobierna el presidente Delfino Ortega Martínez, y también se trasladaron a las oficinas de la CAEV para exigir el servicio del vital liquido.

Se manifiestan familias de Perote por falta de agua

Los manifestantes gritaban con bocinas “Queremos solución”, “la gente ya se dio cuenta que no saben gobernar, ya se les acabó”, “Queremos agua de manantial no de pipas”, “el agua no es un negocio, es un derecho”.

Con información de AVC Noticias

