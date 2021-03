El grupo musical “Los Caracoles” apoyaron este lunes a marimberos a reunir algunas monedas; otras manifestaciones acudieron a la plaza Lerdo para pedir la ayuda del gobierno

Xalapa, Ver.- Este lunes, la plaza Lerdo en Xalapa lució abarrotada de manifestantes que reclaman de manera general la falta de oportunidades de empleo, de mejores condiciones de vida, ya que debido a la pandemia no tienen con qué salir adelante.

Desde la plancha de la plaza Lerdo, organizaciones civiles piden apoyo de autoridades estatales. (FOTO: Ángeles Gonzáles)

Así fue que ahora los marimberos salieron a las calles a protestar porque el confinamiento y paro de actividades que se vive desde hace un año por la pandemia ha impactado en gran medida al sector de los músicos y artistas urbanos.

Los marimberos y artistas urbanos aseguran que han sufrido una caída significativa en sus ingresos, pues la gente al no salir a las calles además de no haber fiestas, no tienen contratos o la gente en las calles no coopera y no tienen que llevar a sus casas.

Cafetaleros del Consejo Regional del Café de Coatepec piden también ser escuchados.

Jesús Rodríguez, marimbero ya con varios años de trayectoria, pidió que no se les niegue la oportunidad de trabajar y en ese sentido pidió a la gente que en algo aporten a su economía.

“A nosotros nos gustaría que el gobernador nos echará la mano, a todos, seamos marimberos, gruperos, sea lo que sea, no tenemos trabajo”, aseguró.

Al igual que los sonideros, quienes el viernes pasado hicieron un baile en la calle de Enríquez, piden que al menos se les permita trabajar algunos días para que se puedan recuperar un poco.

A este grupo de marimberos se les unieron los integrantes de la famosa agrupación musical Los Caracoles para llamar la atención de la gente y reunir algunas monedas lograr.

“A la gente que pasar por aquí, ojalá les pase a dejar su billete, su moneda, y que siga apoyando esta causa”, expresó “Sombra”, integrante de Los Caracoles.

El estrafalario músico estimó que el regreso musical en eventos masivos está muy lejos, pues se espera una tercera ola de contagios del Covid-19 una vez pasada la Semana Santa.

“Si no nos cuidamos en estos días en Semana Santa otra vez vendrá el repunte en los contagios y en las muertes”, alertó

Fue así que los músicos de este grupo muy conocido anunciaron que se buscarán mejores oportunidades en Estados Unidos.

Expusieron que ante la negativa del gobierno estatal de no permitir la realización de bailes masivos y abrir salones de fiestas por la pandemia, buscarán trabajo en la Unión Americana.

“Sombra” dijo que ven difícil el regreso de los grandes shows, situación que complica la mejora en la economía para el rubro en el que se desempeñan.

Complicado, el regreso de shows y espectáculos en el estado: “Sombra”

“Lo único que nos queda es migrar a los Estados Unidos, ojalá que el gobierno americano nos dé las visas, que ya están para que nos las den, generalmente las visas que nos dan para trabajar es de un año, y de verdad si así fuera, yo creo que todo el año nos lo pasaríamos allá”, indicó.

“Sombra” señaló las grandes incongruencias del gobierno que por un lado permite actividades con un gran número de personas y a ellos no les permiten regresar a sus actividades con el pretexto de la pandemia.

Gobernador les dice a grupos que “aguanten tantito”

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les pidió que “aguanten tantito”, que todavía no es momento de regresar a esas actividades y que lo primordial es hacer caso a las restricciones del sector salud.

En conferencia de prensa, reiteró que la pandemia no ha acabado, por lo que no se puede volver a realizar actividades que no son esenciales, sin embargo, informó que sí se está atendiendo la petición de este sector de la población que han marchado, cerrado calles, hecho bailes, entre otros.

Ante la advertencia de que mantendrían sus protestas con música y baile en la plaza Lerdo hasta ser atendidos, el Ejecutivo dijo que están en su derecho de hacerlo de este modo, lo cual calificó como algo legítimo.

Se le juntaron manifestaciones al gobernador; llegaron hasta “Los Caracoles”

Hay que recordar que además desde la semana pasada los integrantes de los 400 Pueblos mantienen tomada la plaza en reclamo de justicia por las demandas interpuestas en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como por presuntos abusos de autoridad en Tihuatlán.

Este lunes también llegó un grupo de cafetaleros del Consejo Regional del Café de Coatepec, quienes reclaman mejores precios del aromático y las desventajas que presentan en el mercado nacional e internacional, así como las malas políticas públicas de los gobiernos.

