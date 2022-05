Se desconoce si el presidente del DIF en Acayucan recibía amenazas

La alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez condenó el asesinato del presidente del DIF, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, hermano de su esposo Cuitláhuac Condado.

“Es exigir justicia, que se investigue este artero crimen, hoy falta alguien, le falta a su esposa, a su hija, buscar el esclarecimiento y que las autoridades hagan lo correspondiente”.

En entrevista para XEU Noticias, dijo desconocer si Clemente Nagasaki había sido amenazado o si tuviera problemas con alguna persona.

“Es muy arriesgado decir eso, él era una persona de trabajo, no puedo decir si tenía problemas con alguien”.

Detalló que ella tenía reuniones cada viernes para proporcionarle información sobre el DIF.

“Él era el presidente del DIF, todo lo que tenía que ver con trabajo en el área donde él estaba lo veíamos cada viernes para cruzar la información”.

Informó que en el lugar se encontraba la madre del presidente del DIF, “su cuñada, estaban muchas señoras que lo conocían desde hace mucho tiempo”.

“Era un desayuno de ‘Sumate contra el cáncer’, acudieron a donar una computadora, él estaba ahí, no le puedo decir más yo no estaba ahí, estaba en el palacio municipal. Me invitaron, pero no asistí porque tenía una reunión”, detalló la alcaldesa.

Con información de AVC Noticias

