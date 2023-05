El uso de la imagen de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña en un ataúd representa una degradación de la vida política en México y un motivo de preocupación por el grado alarmante del nivel del debate de la discusión política, consideró el integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Víctor Manuel Andrade Guevara.

“Es lamentable que la autoridad misma, en este caso autoridades del gobierno de Veracruz y el propio Presidente respalden ese tipo de expresiones que son ofensivas y que atentan contra la dignidad humana.No podemos degradar el nivel del debate político, de la protesta a esos extremos, aunque muchos podríamos estar en desacuerdo con lo que acuerdan la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o con lo que las decisiones que toman los poderes ejecutivos tanto federal como de los Estados es inapropiado, indebido éticamente”, consideró.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue criticado porque durante el mitin que encabezó frente a la SCJN el fin de semana pasado se exhibieron ataúdes y la imagen de la magistrada presidenta de la corte.

En sus redes sociales el gobernador justificó el uso de un ataúd con la imagen y nombre de la ministra presidenta, así publicó la imagen de lo que afirma es un mitin panista en el que portaban un ataúd con el logo del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, en este no se hacía alusión a una persona, sino a un partido.

Se degrada el nivel de política con manifestaciones: Académico UV

“La foto tomada en un mitin foxista… (cuando solían engañar que el PAN y PRI eran distintos, hoy están juntitos)”, escribió en su Twitter.

Incluso, acusó que Vicente Fox deseaba la muerte del priista Alejandro Moreno, a pesar de que en la imagen que mostró no se observa ninguna imagen que haya referencia a ello.

El mandatario insistió en que a quienes defienden mal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Aquí se ve claramente que Fox deseaba la muerte de Alito… jajaja. Los voceros de la derecha que maldefienden la SCJN fingen amnesia”, escribió.

Entrevistado sobre el tema, el académico de la UV opinó que la sociedad desearía ver tanto de parte del Presidente que alienta este tipo de de agresiones un debate más profundo donde expliquen por qué son inválidas las resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que digan si tienen alguna razón; ¿se violó el procedimiento? que digan por qué (…) Que argumenten conforme a derecho, a la teoría jurídica a los principios del derecho, y den sus razones”.

Explicó que si bien todos tienen libertad para manifestarse, no se debe hacer de una manera degradante.

“Es incorrecto, pueden tomarse en efecto primero como un deseo de muerte, aunque declaró (el gobernador) que no es eso, que no es desear la muerte de la ministra, pero no se ve cómo de qué manera, de qué otra manera lo podamos interpretar. Algunos mal pensados podrían hasta interpretarlo como una amenaza”, alertó.

