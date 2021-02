Se conjura la huelga, el sindicato Fesapauv de la Universidad Veracruzana aceptó el incremento del 3.4 por ciento directo al salario

El Sindicato Estatal de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), aceptó el ofrecimiento de incremento económico de la Casa de Estudios y este jueves firmó el acuerdo con la institución.

Dicha propuesta la hace la Universidad en apego a las políticas nacionales que determinan el incremento salarial para el ejercicio 2021 a las universidades públicas, no obstante que a la fecha no se ha otorgado dicho recurso económico.

El incremento para los académicos será de 3.4% directo al salario por cuota diaria contenidos en el tabulador vigente.

Dicho incremento tendrá efectos retroactivos al 1 de febrero de 2021 y se pagará a los trabajadores que hayan laborado en ese mes.

Hoy firmaron el acuerdo

La Universidad otorgará una compensación única equivalente al resultado de obtener la diferencia entre el tabulador vigente, del Subsistema Estatal de Enseñanza Media Superior contra el de la Universidad Veracruzana, atendiendo a la categoría y zona económica que corresponda para el personal académico que haya laborado en el período comprendido del 1° al 28 de febrero de 2021.

Dicha compensación única no se integrará en la base para el cálculo del incremento salarial que se otorgará con motivo de la revisión y quedará sin efectos a partir del primero de marzo del presente año.

Tras la cancelación que se hizo del pago del día 16 de septiembre, día festivo que coincidía con periodo vacacional y que se cubrirá a los trabajadores académicos que hayan laborado durante el mes de septiembre de 2020, se acordó dotar de una cantidad equivalente a lo que resulte de la diferencia de un mes de sueldo que perciban, conforme al tabulador vigente en este mes de febrero.

El pago regularizado que resulte con motivo del incremento al salario y del retroactivo, así como el relativo a los conceptos a que se refieren los puntos anteriores, se hará en la primera quincena del mes de marzo de este año.

La Universidad también se comprometió a un pago único en el año de cinco días de salario o sueldo tabulado por cuota diaria, sin incorporar en este pago, el incremento que se otorgaría por efectos de la presente revisión salarial, ni prestaciones como se ha venido otorgando a partir del año 2007.

Este pago se realizaría en la primera quincena del mes de marzo de este año, únicamente a los académicos que aparezcan en esa nómina.

Fue así que el secretario general, Enrique Levet Gorozpe, consultó al Comité Estatal si se aprobaba la propuesta económica de la UV, en lo que estuvo de acuerdo la mayoría.

Durante la reunión virtual mostró el oficio a través del cual la Universidad hace gestiones para la adquisición de equipo de cómputo para los académicos, al ser una demanda para hacer frente a las necesidades en tiempos de pandemia y continuar con sus actividades académicas.

Por otra parte, se reconoció la gran preocupación que existe entre los académicos porque la Universidad quiere hacer valer el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico y que Fesapauv busca que no sea una exigencia para ingresar al programa de productividad.

No permitirá Fesapauv regreso presencial a clases hasta que haya condiciones

Asimismo, Enrique Levet Gorozpe definió la postura del Sindicato con relación a los rumores de un posible regreso a clases presencial y sostuvo que no se permitirá -que estando en condiciones críticas por la pandemia-, se regrese a las aulas.

“Es muy peligroso. Seríamos responsables el Sindicato y las autoridades de cualquier contagio que se tuviera en cualquiera de las facultades o institutos, esto es muy peligroso porque seríamos muy responsables de lo que pudiera suceder, en la medida de que se contagiara un buen número, no sólo de académicos y estudiantes.

No podemos regresar a clases hasta en tanto no se diluya el asunto de la pandemia, pero a grado de que no nos pudiéramos contagiar. Tenemos que ver hasta dónde va la vacunación y la disminución de los contagios”, expresó.

Refirió que aún y con el semáforo epidemiológico verde en algunos estados, los gobiernos no han autorizado el regreso a clases presencial y en la Universidad se hará exactamente lo mismo y harán todo lo posible por no regresar a clases presenciales.

“El Sindicato asumiría la responsabilidad del no regreso a clases en tanto no se resuelva bien el asunto de la pandemia”, concluyó.

