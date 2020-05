Se complica regreso a la “nueva normalidad”.-La ampliación de la cuarentena complicará el regreso a la “nueva normalidad” para los veracruzanos, debido que los picos más altos de contagios de Covid-19 en el estado se registrarán hasta los primeros días de junio, por lo que la población tendrá que esperar para volver a las actividades consideradas como no esenciales.

De acuerdo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, Veracruz tendrá que prolongar la Jornada de Sana distancia, ya que la curva de contagios del nuevo coronavirus alcanzará su punto cumbre en los próximos ocho o 10 días, justo cuando irá a la baja en la Ciudad de México.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los principales sectores económicos y sociales de la entidad, que observan con temor y desesperanza cómo la crisis económica crece a causa del confinamiento, mientras que cientos de veracruzanos continúan escépticos al virus o simplemente ignoran la situación.

Veracruz es uno de los estados que más preocupa a la Federación tras convertirse en un foco por el alto número de casos acumulados y activos de Covid-19, luego de que su población no acató el aislamiento social y su gobierno actuó en el último momento para controlar lo que ya era una crisis.

En las primeras semanas de la pandemia la entidad mostró un panorama favorable, sin embargo, hastiados de la cuarentena los veracruzanos relajaron las medidas recomendadas por el gobierno federal, por lo que la situación se le salió de las manos a las autoridades estatales.

La celebración del Día del Niño fue un punto clave para la aceleración de la curva de contagios en el estado, pues en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la población desacató el confinamiento para aprovechar las ofertas en pizzerías y otros negocios, por lo que la proximidad entre los jarochos desató un aumento en los casos positivos y defunciones durante los primeros días de mayo.

El aumento de los pacientes de Covid-19 obligó al gobierno del estado a implementar medidas en el marco de las celebraciones del Día de las Madres y el Día del Maestro, mediante el cierre de la zona centro de los municipios con mayor incidencia del virus, colocación de filtro sanitarios y revisión de comercios.

No obstante, la estrategia fue implementada a la última hora, por lo que los esfuerzos de la administración de Cuitláhuac García no fueron suficientes para frenar una curva que no cede, pues la población continúa sin obedecer de forma estricta las recomendaciones de la Secretaría de Salud para coadyuvar a un pronto regreso a la “nueva normalidad”.

El Covid-19 encrudeció su ataque contra los veracruzanos, sobre todo en la zona conurbada, donde el cierre de ciertas áreas de poco sirvió, pues la ciudadanía siguió saliendo hasta ahora al boulevard para realizar ejercicio o a las playas para jugar futbol.

Hay temor y desesperanza

El anuncio realizado por el subsecretario López-Gatell trajo temor, incertidumbre y desesperanza para los diversos sectores de la población veracruzana, principalmente para los empresarios, que se encuentran preocupados ante la posibilidad de tener que cerrar de manera definitiva sus negocios si la cuarentena sigue alargándose más de lo que sus bolsillos pueden aguantar.

De acuerdo con José Antonio Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) en la conurbación Veracruz-Boca del Río, la voz generalizada de los industriales se inclina hacia que se permita la reapertura de los negocios, sin embargo, la orden de las autoridades federales no se los ha permitido.

“La situación económica está bastante grave, entonces pensamos que esto va a agravar más la situación de cierre de negocios y obviamente la pérdida de empleos, a la fecha todavía no tenemos la cantidad de empleos que ya han cerrado totalmente, algunos están trabajando de manera parcial debido al coronavirus, pero son únicamente los que están expendiendo artículos relacionados con la salud y la alimentación”, argumentó.

Aunque algunos empresarios están recurriendo a la obtención de créditos para subsistir, hay otros que se resisten debido a que piensan que endeudarse prolongará la crisis, situación que, según Mendoza, los gobiernos federal y estatal no contemplaron al momento de ofrecer los préstamos.

“Desde luego que hay temor, pero estamos tratando de unir esfuerzos que logren que sigan trabajando los empresarios, que los comercios sigan vendiendo sus artículos y no tener un cierro total”, puntualizó.

Se complica regreso a la “nueva normalidad” para Veracruz por aumento de casos: López-Gatell

Hoteleros piden seriedad

Con el alargamiento de la cuarentena varios de los empresarios hoteleros de la región ven mayores riesgos de poder cerrar sus establecimientos de forma definitiva, por lo que exigieron a la Secretaría de Salud federal que sea clara con la fecha en la que se podrá regresar a la “nueva normalidad”.

Para Sergio Lois Heredia, presidente de la Comisión de Turismo de COPARMEX Veracruz, las declaraciones de López-Gatell carecen de seriedad y sólo confunden, ya que desde hace semanas viene diciendo que el estado está por alcanzar el punto cumbre de la pandemia sin que esto por fin suceda.

“Hay temor, hay desesperanza con las conferencias con las conferencias del subsecretario; yo le agregaría al temor y a la desesperanza una incógnita permanente porque no se dan respuestas, se manejan diversas fechas, si ya ayer salió a decir que dentro de 10 días es el pico, pues que así sea, pero que luego no salga nuevamente con que serán otros 10 días”, señaló.

Las pérdidas para el sector hotelero en el marco de la emergencia sanitaria de Covid-19 son incuantificables, por lo que la posibilidad de que algunas casas de huéspedes cierren definitivamente es incisivo, a pesar de tener planes de recuperación económica, que no pueden ejecutar sin tener una fecha para la cual Veracruz reanude las actividades no esenciales.

Para Lois Heredia la crisis que vive el estado por los altos contagios de coronavirus es responsabilidad compartida entre los gobiernos federal y estatal y la población que no acató las medidas de confinamiento, sana distancia y lavado constante de manos.

Microempresarios están preocupados

Los propietarios de pequeños y medianas empresas resultaron sumamente afectados por la pandemia, que obligó al cierre de negocios y el abandono temporal de las calles por un cuantioso grupo de la población que se quedó en casa realizando sus actividades laborales, educativas y de otra índole para coadyuvar a la desaceleración de la curva epidemiológica del virus SARS-CoV2.

Tal es el caso de José Elizondo, quien no tuvo más remedio que cerrar su red de negocios dedicado al servicio de alimentos y bebidas e implementar la oferta de sus productos a través de redes sociales y la entrega a domicilio para seguir generando recursos.

Para “Pepe”, como lo nombraron sus amigos, el panorama es preocupante, ya que, consideró, en 10 días no se vislumbrará el final de la Jornada de Sana Distancia en la entidad, por lo que habrá que aplicar mayor austeridad y trabajar a menos márgenes de utilidad.

Alejandra Aquino Ramírez mantuvo su negocio cerrado todo un mes, desde finales de marzo, sin embargo, tuvo que reabrirlo por necesidad. La noticia de la extensión de la cuarentena no fue agradable para ella, ya que nuevamente considerará no laborar a causa del momento que Veracruz enfrenta como un foco rojo para el país.

“Es muy difícil pagar los gastos de renta del local, agua, luz, sin generar ingresos; existe el temor de llegar a la quiebra, podrán juzgar, pero no es posible mantener el sueldo de empleados, ni siquiera de solventar los gastos mínimos”, compartió.

