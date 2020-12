RSP: La clase política de Veracruz está jodida, desprestigiada y llena de contradicciones

José Fernando González Sánchez, presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), opinó que la clase política de Veracruz están tan “jodida, desprestigiada y tan llena de contradicciones” incluso algunos están presos, que RSP representa frescura frente a todas las otras opciones políticas.

En conferencia de prensa, definió que por ley deben ir solos en el próximo proceso electoral, pero aunque pudieran ir el alianza no lo harán porque los partidos están más interesados en disputar el poder por el poder, que en encontrar soluciones.

“El pragmatismo en la política está llegando tan lejos que creo que los partidos dan vergüenza este momento. Aunque pudiéramos ir en coalición, creo que en este momento no iríamos con nadie, sólo estaríamos la coalición con la gente”, expresó.

Respecto de la alianza PAN, PRI Y PRD, consideró que apresurarse a generar coaliciones sin tener identidades comunes pone en riesgo a los propios partidos políticos, porque la gente se puede confundir.

Por ello, subrayó que los partidos políticos deben ser respetuosos de lo que están proponiendo y es que las ideologías no son comunes. Cada uno tiene sus puntos de vista respecto de lo que sí representan y de lo que no; además de que los grupos de los partidos no se pondrán de acuerdo y confundirán al electorado.

“Estamos satisfechos con el liderazgo de Toño Lagunes que ha dado un ejemplo de juventud, con frescura, viene a refrescar la clase política de Veracruz tan jodida, tan desprestigiada, tan llena de contradicciones, alguna inclusive presa. Yo creo que la clase política de Veracruz está muy desprestigiada y encontrarnos con líderes jóvenes como Toño, con buena actitud sobre la gente, nos llena de entusiasmo”, manifestó.

