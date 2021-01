El municipio de Coatzacoalcos ya se empezó a comercializar la Rosca de Reyes, sin embargo, este 2021 la novedad es el muñeco “Baby Yoda” (o Grogu, como se le llama en la serie The Mandalorian) que se hizo popular en la Ciudad de México. Baby Yoda legó al estado de Veracruz para llevar felicidad a los hogares que son fanáticos de la saga Guerra de las Galaxias (Star Wars).

Una de las pastelerías qué tiene esta peculiar figura dentro de las roscas de Reyes es “Cooketas”, cuya dueña, Tania Rocío Mirón Salinas, aseguró que se unió a esta moda para ayudarse a repuntar sus ventas ante la baja que hubo en 2020 a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La repostera dijo que nadie se ha quejado por hacer una alteración en la rosca tradicional hasta el momento; pero seguro que algunas amigas que se dedican al mismo giro han escuchado comentarios en contra de esta modificación.

Fotografía: Facebook Cooketas

Mencionó que a los niños les llama mucho la atención que en lugar de un “niño Dios” este la figura de Baby Yoda en la Rosca de Reyes; y, aunque ellas ponen 1 en cada rosca, a veces los mismos padres piden una figura para cada niño en casa. Sin embargo también está la opción de que sean “niños Jesús” tradicionales.

Mirón Salinas asegura que este año ha sido buena la demanda de rosca de Reyes pues la aceptación de este cambio en el muñeco ha llamado la atención de los consumidores.

“No he escuchado nada en contra, de otras compañeras sí he escuchado que hay gente en contra, pero no es pecado o así”, dijo la repostera.

Entre las variedades de rosca hay pequeñas medianas y grandes, sin relleno o con relleno de queso con fresa, queso Filadelfia, cajeta, queso con zarzamora, crema pastelera; e incluso pueden ir rellenas de queso de bola o conejito Turín. Todas son elaboradas con pan de mantequilla tradicional.

