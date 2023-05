Este martes 23 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Constitución de Veracruz que le garantiza la ciudadanía a la secretaría de Energía, Rocío Nahle García.

En el documento oficial se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó una porción de la reforma que hicieron los diputados locales de Morena en Veracruz, por la que se reconoció como veracruzanos a los padres de hijos nacidos en territorio estatal.

Rocío Nahle podrá ser candidata en 2024; publican reforma en el DOF

Sin embargo, se quedó firme la adición por la que se reconoce como veracruzano a cualquier persona que acredite cinco años de residencia en alguno de los 212 municipios de Veracruz.

Con lo anterior, se establece como requisitos para ser gobernador de Veracruz: ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; contar con residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anterior al día de la elección; tener por lo menos 30 años cumplidos y no ser servidor público del Estado o la Federación, no ser militar en servicio o activo y no pertenecer al estado eclesiástico, entre otras.

Con estos nuevos requisitos de ley, no sólo Nahle García, nacida en el estado de Zacatecas podrá ser candidata a gobernadora; también se le abre pasó a Ricardo Ahued Bardahuil, que es originario de Hidalgo.

