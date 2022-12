Rinde Ponciano Vázquez su primer informe de gobierno

Arropado por los habitantes de Cosoleacaque, éste martes 20 de Diciembre el alcalde Ponciano Vázquez Parissi, rindió ante la concurrencia su informe de obras y acciones que efectuó durante este 2022, un año de retos, pero sobre todo de metas alcanzadas.

En las instalaciones de la pista de hielo, uno a uno fueron llegando los asistentes para acompañar al presidente municipal de Cosoleacaque.

A su arribo al recinto, ya era esperado por ciudadanos que con cariño le saludaron, con pancartas de agradecimiento le dieron una cálida bienvenida, saludando a los asistentes, el alcalde, llegó hasta el escenario, donde los regidores, la sindica y la secretaria del H. Ayuntamiento ya le esperaban, para iniciar la Ceremonia solemne.

Después de rendir los honores a la bandera, la secretaria del Honorable Ayuntamiento de Cosoleacaque Blanca Margarita Juarez, quien realizó el pase de lista e instaló la sesión de Cabildo para leerse el orden del día, donde se aprobó que el presidente municipal Ponciano Vázquez Parissi, rindiera su informe; el alcalde tomó la voz y al ser ovacionado por los asistentes, agradeció a los ciudadanos y a los invitados por su tiempo, también al personal del Ayuntamiento que labora día a día y quienes sirven a la población.

“Agradezco al ejército, la marina, la guardia nacional, Alcaldes, ex alcaldes, diputados, ex diputados, funcionarios y ex funcionarios, pero sobre todo a ustedes que me eligieron, y a los regidores de la comuna, quienes aprueban los trabajos en el municipio” subrayó.

Detalló que durante este primer año de administración, las Obras Públicas han sido prioridad para su Gobierno, realizando 8,752 metros lineales de pavimento hidráulico, cumpliendo con el objetivo de una mejor movilidad urbana, perfeccionando la calidad de vida de la población, así mismo se construyeron 37 calles y 15 callejones, mejorando los accesos para las familias.



Con la finalidad de que la ciudadanía tenga mayor acceso al suministro de agua, se introdujeron 9,377 metros lineales de red para Agua Potable.



Como parte de estas acciones, en este rubro llevaron a cabo la introducción de 5,725. 50 metros lineales de drenaje, el cual cumple con su tarea de controlar y redirigir aguas pluviales y residuales, abonando a mejorar la salud pública.



Con el firme objetivo de que todas y todos los estudiantes de Cosoleacaque continúen aprendiendo y formándose académicamente, en mejores espacios, se han construido un total de 10 aulas durante este primer año de administración.

El Programa Trabajando Juntos, es y será pilar fundamental en esta administración municipal, trabajando en equipo y fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, efectuando obras y acciones que generan sinergia, buscando combatir y solucionar las problemáticas en las diferentes colonias, ejidos y localidades que enmarcan el municipio.

Con el compromiso de estar cerca de sus ciudadanos, el Gobierno Municipal aporta la maquinaria, los materiales y las herramientas, mientras que los vecinos beneficiados brindan la mano de obra para ejecutar dichos recursos.

El programa “Trabajando Juntos”

Entregó apoyos y materiales a diferentes escuelas, iglesias, comités y patronatos tales como: cemento, losetas, impermeabilizantes, varillas, lámina de zinc, alambre, alambrón, graba, gravilla, pupitres, cubetas de pintura, block huecos y macizo.

Tubos de 12 y de 6 pulgadas, tabicuñas, entre otros.

Rinde Ponciano Vázquez su primer informe de gobierno

Te puede interesar:

Para esta administración la seguridad es una prioridad, por ello se entregaron 4 patrullas, dos motopatrullas y 85 uniformes completos y una motopatrulla para tránsito del estado, para su mejor desempeño.

El Honorable Ayuntamiento de Cosoleacaque efectuó la donación de dos hectáreas y media de terreno, con el objetivo de construir un cuartel para la guardia nacional a cargo de la 29 zona militar, mismo que se encuentra ubicado dentro del predio hato nuevo.

llevaron a cabo la colocación de ”2 mil Lámparas de led”, cumpliendo con la demanda de la ciudadanía de mejor iluminación en calles, avenidas, callejones, andadores y distintos espacios que carecían de este servicio.



También efectuaron la adquisición de sus nuevos camiones, reforzando los trabajos que efectúan a diario las cuadrillas en el área rural y urbana de nuestra ciudad.

Para tener una ciudad más iluminada y de vanguardia, este año se rehabilitaron un total de 8,652 lámparas.

Se adquirieron 5 camiones nuevos de limpia pública”, para brindar un mejor servicio a los habitantes de Cosoleacaque, ya que esto optimiza la recolección de los desechos de la ciudad.

Brindar una educación de primer nivel en Cosoleacaque es el motor para el desarrollo del municipio y el país, por ello, entregaron en kinders, primarias y secundarias “más de 19 mil uniformes completos y zapatos”, para que las y los estudiantes acudan a sus respectivos planteles educativos, esto se traduce en un ahorro para los padres de familia, esta medida se implementará en todas las escuelas de la ciudad.

Cumpliendo con promesas, “llevaron a cabo la perforación de 9 pozos” que servirán para abastecer a los usuarios del vital líquido en colonias que se encuentran en partes altas y que por años no contaron con agua, dignificando dicho servicio.

el DIF MUNICIPAL durante este primer año de Gobierno llevó a cabo eventos como el Día de reyes, donde se contó con la asistencia de 12,350 niños y niñas que recibieron, regalos, dulces y juguetes.

El 30 de abril “Día del niño”, llevaron alegría a los más pequeños con un festival donde 12,470 pequeños festejaron y se divirtieron con un show de payasos.



Para personas con discapacidad, a través del DIF Municipal, este primer año entregaron un total de 135 sillas de ruedas, que sirven de gran apoyo, para todos los beneficiados.



Además, se benefició a la población vulnerable, entregando 30 bastones, 20 andaderas, 2 sillas especiales y aparatos auditivos.

Como parte de la encomienda para brindar servicios que benefician a la población en materia de salud efectuaron “la jornada de operaciones de cataratas”, donde los ciudadanos fueron atendidos por especialistas, quienes realizaron las intervenciones quirúrgicas, produciendo en los pacientes una mejor calidad de vida.

También efectuaron el programa “Médico en Casa”, el cual es un programa que se ha implementado en apoyo a la gente que no puede moverse de su hogar, donde médicos les brindan consultas y rehabilitaciones, siendo un apoyo, para quienes requieren de servicios médicos básicos, este año brindaron 400 consultas en esta modalidad.

Estas son solo algunas obras y acciones que efectuó el Ayuntamiento de Cosoleacaque en el 2022.

El alcalde recordó que cumplirá con su palabra en este 2023 “La única manera de agradecerles es trabajando, por lo que este año seguiremos estando cerca de ti, de tu familia, de todos los habitantes de Cosoleacaque”. Por último deseo a todos los presentes una feliz navidad y un próspero Año Nuevo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ