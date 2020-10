Rifan terreno en Misantla para ayudar a perros de la calle

Cambia Mi Mundo A.C. rifa terreno en Misantla para ayudar a perros de la calle

Preocupados por la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle que deambulan diariamente en Misantla, la organización Cambia Mi Mundo A.C. lleva a cabo la rifa de un terreno para juntar recursos y poder seguir realizando esterilizaciones gratuitas.

En entrevista, Margarita Torres Fernández, una de las iniciadoras en la organización pro animal, dijo que es preocupante la situación de cientos de perros y gatos de la calle, por lo que desde hace algunos años comenzaron el proyecto en Misantla, y mismo que ha llegado a municipios vecinos donde se les requiere.

“Hemos realizado esterilizaciones gratuitas no sólo aquí (Misantla), si no en otros municipios de la zona. No tenemos un ingreso fijo, la mayoría de gastos que estas campañas generan los costeamos entre los que formamos parte de Cambia mi Mundo y voluntarios que nos hacen donaciones”, dijo.

Nuestros cachorros ya listos para ser adoptados! Dale una oportunidad de tener una familia y cambia su mundo! 🐾adopta y salva una vida 🐕🐾esteriliza y salva miles de vidas 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕 Posted by Cambia Mi Mundo A.C. Misantla on Wednesday, October 14, 2020

Torres Fernández indicó que una persona les donó un terreno en la colonia Camino Real de Misantla, el cual están rifando para reunir recursos y seguir así con la labor que desempeñan. “El terreno se va a entregar escriturado, mide ocho por 15 metros y está muy bien ubicado. El costo de los boletos es de 100 pesos y se harán mil.

Hace unos días realizaron una campaña en la que esterilizaron un total de 400 perros de la calle y para la próxima semana contemplan otro evento en el que esperan atender a 100 más en el municipio.

Margarita Torres hizo un llamado a la ciudadanía a que siga apoyando con los donativos en especie y económicos para ellos poder continuar realizando esta importante labor. El refugio Cambia Mi Mundo A.C. se localiza en la calle Xalapa, en el centro de Misantla. Para informes sobre la rifa y posibles donativos se pueden comunicar a los teléfonos 235 107 3988 y 235 100 17 09.

